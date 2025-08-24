Mercato Milan, Harder il nome in pole per l’attacco! Ok di Tare ma Allegri può sparigliare tutto. Ultimissime

Mercato Milan, insieme a Boniface può arrivare un altro attaccante: in pole c’è Harder ma serve il benestare finale di Allegri

Il calciomercato del Milan continua a essere al centro dell’attenzione, con un’interessante svolta che potrebbe rivoluzionare l’attacco rossonero. Le recenti indiscrezioni, riportate da Gazzetta.it, confermano l’interesse concreto per Conrad Harder, giovane talento danese che ha già catturato l’attenzione di diversi club europei. La trattativa sembrerebbe a buon punto, con una proposta di acquisto a titolo definitivo che si aggira intorno ai 23 milioni di euro, cifra a cui andrebbero aggiunti anche dei bonus legati a obiettivi specifici. Un’operazione importante che testimonia la volontà del club di investire su profili giovani ma dal potenziale elevatissimo.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Milan ha impresso una chiara direzione strategica. L’ex dirigente della Lazio è noto per la sua capacità di scovare e valorizzare talenti emergenti, e l’interesse per Harder rientra perfettamente in questa filosofia. La scelta di puntare su un giocatore così giovane, classe 2005, riflette una visione a lungo termine, mirata a costruire una squadra solida e competitiva per gli anni a venire. Tare ha già dato il suo benestare all’operazione, considerandola un’ottima opportunità per il futuro del Milan. La sua esperienza e il suo occhio clinico sono garanzia di un acquisto oculato, nonostante la cifra considerevole.

Tuttavia, un’operazione di questa portata richiede la massima condivisione e l’ultimo tassello mancante è il parere di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore dei rossoneri. Nonostante il grande potenziale di Harder, la sua poca esperienza nel calcio di alto livello rappresenta un fattore che richiede una valutazione attenta. Allegri, noto per la sua pragmatica gestione dei calciatori e per la sua preferenza verso elementi già pronti, deve dare il suo benestare per sbloccare definitivamente la trattativa. L’allenatore ha la responsabilità di integrare al meglio il giovane attaccante nella sua rosa, trovando il giusto equilibrio tra la sua crescita individuale e le esigenze della squadra. La scelta finale di Allegri sarà cruciale per il futuro assetto offensivo del Milan.

L’eventuale arrivo di Conrad Harder potrebbe cambiare le dinamiche dell’attacco milanista, portando una ventata di freschezza e imprevedibilità. Il danese, con le sue doti tecniche e il suo fiuto del gol, potrebbe rappresentare l’attaccante del futuro per il Milan, un profilo su cui costruire un ciclo vincente. La trattativa si fa sempre più serrata, e l’attesa per la decisione di Allegri cresce. Il Milan, sotto la guida di Tare e Allegri, sembra pronto a scommettere sul futuro, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo. La situazione è in continua evoluzione, e i tifosi rossoneri attendono con il fiato sospeso la conclusione di una delle trattative più intriganti di questa sessione di mercato.