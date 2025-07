Mercato Milan, Tare e Allegri sognano Guirassy ma mantengono calde diverse alternative. Tutti i nomi sul piatto

Mercato Milan, Igli Tare e Massimiliano Allegri sognano Guirassy per l’attacco rossonero della prossima stagione. Ultime

Il calciomercato Milan si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni e, come trapelato da diverse fonti, tra cui il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Igli Tare, in stretta collaborazione con l’allenatore Massimiliano Allegri, ha un piano ben definito per l’attacco rossonero. L’obiettivo non è affidarsi al solo Santiago Gimenez, ma affiancargli un centravanti con caratteristiche simili a quelle che per anni ha offerto Olivier Giroud: un attaccante in grado di garantire presenza fisica, gioco aereo e, soprattutto, gol pesanti. L’idea è chiara: creare una sana competizione per la maglia da titolare, permettendo ad Allegri di avere diverse soluzioni tattiche a seconda dell’avversario e del momento della partita.

La ricerca del profilo ideale per completare il reparto offensivo ha portato il Milan ad accostare diversi nomi di spicco nel corso delle ultime settimane. Tra i più citati, il versatile Mateo Retegui, l’ambizioso Dusan Vlahovic della Juventus, l’emergente Lorenzo Lucca e il potente Darwin Nunez del Liverpool. Tutti profili interessanti, ma con caratteristiche e costi diversi, che il club rossonero sta valutando attentamente per trovare la migliore combinazione qualità-prezzo.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, il vero “sogno” nel cassetto del Milan e della sua dirigenza risponde al nome di Serhou Guirassy. L’attaccante guineano, reduce da una stagione straordinaria con il Borussia Dortmund, ha dimostrato di essere un finalizzatore implacabile e un attaccante completo, capace di svariare sul fronte offensivo e di dare un contributo significativo anche in fase di costruzione del gioco. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno acceso i riflettori di molti top club europei.

Il fascino di Guirassy è innegabile, ma la sua acquisizione si preannuncia come una vera e propria impresa ardua, se non addirittura impossibile. Il Borussia Dortmund, infatti, valuta il cartellino del suo gioiello non meno di 70 milioni di euro. Una cifra molto elevata, che renderebbe l’operazione economicamente proibitiva per le attuali politiche di mercato del Milan. La società rossonera, pur apprezzando enormemente le qualità di Guirassy, difficilmente potrà permettersi un investimento di tale portata, soprattutto considerando la necessità di bilanciare le spese con le entrate.

Dunque, mentre Guirassy resta un desiderio proibito, il Milan continuerà a esplorare le alternative sul mercato. La dirigenza e Massimiliano Allegri sono determinati a trovare un attaccante che possa garantire un contributo significativo alla squadra, sia in termini di gol che di presenza in campo, affiancando al meglio Santiago Gimenez e offrendo ai tifosi rossoneri una coppia d’attacco in grado di fare la differenza in tutte le competizioni. La strategia del Milan è chiara: costruire una squadra competitiva e profonda, capace di affrontare ogni sfida con le giuste armi. La ricerca del “nuovo Giroud” è solo all’inizio, ma le intenzioni del club sono forti e chiare.