Calciomercato Milan, Guirassy incanta al Mondiale per Club: possibile affondo a competizione finita? Le ultimissime

Serhou Guirassy continua a incantare e a segnare con una regolarità impressionante. L’attaccante del Borussia Dortmund si è reso protagonista con una doppietta decisiva nella vittoria per 2-1 contro il Monterrey di Sergio Ramos, un successo che ha garantito ai gialloneri l’accesso ai quarti di finale del Mondiale per Club.

Le sue prestazioni non passano inosservate e, secondo diverse fonti, il Milan avrebbe messo gli occhi su di lui come potenziale rinforzo per l’attacco. Il suo identikit, quello di un centravanti fisicamente imponente e con un grande senso del gol, sembra piacere molto a Massimiliano Allegri e al direttore sportivo Igli Tare, che lo vedrebbero come l’uomo giusto per la fase offensiva rossonera.

Guirassy ha avuto una stagione 2023-2024 eccezionale con lo Stoccarda, segnando 28 gol in 28 presenze in Bundesliga, e ha mantenuto questo trend anche al Borussia Dortmund, con 35 gol e 6 assist in 48 presenze complessive nella stagione 2024-2025. Ha anche vinto la Scarpa d’Oro della Champions League con 13 gol in 14 partite.

Tuttavia, l’operazione si presenta complessa per il Milan. Il Borussia Dortmund valuta Guirassy circa 70 milioni di euro, una cifra elevata per le casse rossonere. Inoltre, il giocatore è attualmente impegnato nel Mondiale per Club, il che rallenterebbe le tempistiche per un eventuale trasferimento, non rendendolo disponibile prima di agosto. Nonostante queste difficoltà, l’interesse del Milan è concreto, e il bomber guineano resta un obiettivo caldo per il reparto avanzato.