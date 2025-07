Mercato Milan, Furlani completamente spiazzato! Offerta rifiutata e richiesta monstre

Mercato Milan, lo Strasburgo fa muro per Doué: respinta l’offerta da 15 milioni di euro e richiesta di 35 milioni per il cartellino

Il calciomercato Milan si trova di fronte a un ostacolo significativo nel suo tentativo di rinforzare la fascia destra. La proposta di 15 milioni di euro avanzata dai rossoneri per il giovane terzino Guela Doué è stata categoricamente rifiutata dal RC Strasburgo. A rivelarlo è il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea la ferma intenzione di BlueCo, la società proprietaria dello Strasburgo, di non cedere il giocatore in questa sessione estiva.

La notizia, che sta facendo il giro dei principali media sportivi, evidenzia la distanza siderale tra la valutazione del Milan e quella dello Strasburgo per il promettente classe 2002. Secondo le indiscrezioni raccolte da Romano, la valutazione iniziale del cartellino di Doué si aggira intorno ai 35 milioni di euro, una cifra più che doppia rispetto all’offerta milanista. Questo divario economico rende la trattativa estremamente complessa e, al momento, quasi impossibile.

Il Milan, che sta cercando attivamente un terzino destro in grado di offrire nuove soluzioni tattiche e dare un ricambio di qualità, aveva individuato in Guela Doué un profilo ideale. Il giovane ivoriano, nonostante la sua giovane età, ha dimostrato grandi qualità sia in fase difensiva che offensiva, attirando l’attenzione di diversi club europei. La sua esplosività, la capacità di crossare e la solidità difensiva lo rendono un elemento di spicco nel panorama dei terzini emergenti.

La posizione inflessibile di BlueCo è dettata dalla volontà di costruire un progetto solido e duraturo con lo Strasburgo. La società, che ha investito in modo significativo nel club francese, considera Doué un pilastro fondamentale per il futuro della squadra e non ha alcuna fretta di privarsene, specialmente a cifre ritenute non congrue. L’idea è quella di valorizzare al massimo il giocatore, permettendogli di crescere ulteriormente e, eventualmente, di cederlo in futuro a una cifra che rifletta appieno il suo potenziale.

Questo rifiuto complica notevolmente i piani del Milan per la fascia destra. La dirigenza rossonera dovrà ora valutare alternative sul mercato, considerando che il tempo a disposizione per chiudere le operazioni si sta riducendo. La ricerca di un profilo giovane, ma già affermato, e con un costo accessibile sarà la sfida principale per il club lombardo nelle prossime settimane. È chiaro che, a meno di cambiamenti radicali nelle richieste dello Strasburgo o di un rilancio significativo da parte del Milan, l’arrivo di Guela Doué a Milanello sembra, al momento, un’ipotesi molto remota. La notizia, riportata con dovizia di particolari da Fabrizio Romano, conferma ancora una volta la sua affidabilità nel panorama del calciomercato internazionale.