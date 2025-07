Mercato Milan, offerta per Doué dello Strasburgo! Ecco le cifre. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan stringe i tempi per rafforzare la propria fascia destra e ha messo gli occhi su Guéla Doué, promettente terzino destro dello Strasburgo. Secondo quanto riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, e anticipato dal quotidiano francese L’Équipe, il club rossonero ha presentato un’offerta concreta di 15 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del giovane talento.

Doué, classe 2002, è emerso come la prima scelta del Milan per il ruolo di terzino destro, una posizione che la dirigenza del Diavolo intende rinforzare in vista della prossima stagione. Il giovane francese si è distinto nello Strasburgo per la sua velocità, la capacità di spingere sulla fascia e la buona fase difensiva, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale per il gioco che Massimiliano Allegri intende impostare al suo ritorno sulla panchina rossonera. La sua crescita esponenziale negli ultimi mesi lo ha portato ad essere uno dei nomi più caldi sul mercato internazionale.

Trattativa in Corso: La Richiesta dello Strasburgo e le Aspettative del Milan

Nonostante l’offerta sostanziosa del Milan, lo Strasburgo, club di Ligue 1, aveva inizialmente fissato una valutazione di 20 milioni di euro per il proprio gioiello. La distanza tra domanda e offerta è di 5 milioni, ma la volontà del giocatore potrebbe giocare un ruolo chiave nel definire l’esito della trattativa. I colloqui tra i due club e l’entourage del giocatore sono in corso, con il Milan che spinge per chiudere l’affare il prima possibile e integrare Doué nella rosa a disposizione di Allegri.

L’acquisto di un terzino destro di prospettiva come Guéla Doué è un segnale della strategia del club meneghino di combinare l’esperienza dei pilastri della squadra con l’inserimento di giovani talenti capaci di garantire un futuro solido. I tifosi del Milan sono in attesa di conoscere gli sviluppi di questa trattativa, sperando che il talentuoso difensore francese possa presto indossare la maglia del Diavolo e diventare un punto di riferimento per la fascia destra. L’ottimizzazione della rosa è una priorità per i rossoneri, che puntano a un ruolo da protagonisti nella prossima stagione di Serie A e nelle competizioni europee.