Mercato Milan, il Galatasaray frena per Gimenez: dubbi sulle sue condizioni fisiche. Le ultime

Mercato Milan, il Galatasaray sembra defilarsi per l’ingaggio di Gimenez. Il club turco nutre dubbi sulle condizioni dell’attaccante

La pista che porta Santiago Gimenez al Galatasaray sta subendo una brusca frenata. L’attaccante messicano — attualmente in forza al Milan ma finito nel mirino del club di Istanbul — si trova al centro di un vero e proprio “giallo” medico legato a un persistente infortunio alla caviglia.

Mercato Milan, il Galatasaray punta su altri profili

Secondo le ultime indiscrezioni di Fanatik, le incertezze sulle condizioni fisiche del giocatore hanno spinto la dirigenza turca a congelare l’operazione. Nonostante Gimenez rimanga un profilo graditissimo, l’impossibilità di contare su di lui nell’immediato (il calciatore ha recentemente deciso di operarsi ad Amsterdam per risolvere il dolore cronico) sta obbligando il Galatasaray a guardare altrove. Il club è ora intenzionato a sondare alternative di spessore, con nomi che vanno oltre quello di Antoine Griezmann, per garantire ad interim un rinforzo affidabile al proprio reparto offensivo.