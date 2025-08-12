Mercato Milan, occhi puntati anche sul futuro: depositato il contratto di un 2006

Mercato Milan, la società monitora anche il futuro: depositato il contratto di un difensore classe 2006

La strategia del Milan, sotto la guida attenta del direttore sportivo Igli Tare e con il benestare dell’allenatore della prima squadra Massimiliano Allegri, si conferma orientata non solo a rinforzare la rosa dei “grandi”, ma anche a costruire una solida base per il futuro. L’ultimo tassello di questa visione a lungo termine è l’arrivo di Berkay Karaca, un promettente terzino sinistro classe 2006 che si unisce ufficialmente al club rossonero. La notizia, che ha già trovato conferma con il deposito del suo contratto in Lega Serie A, segna un passo importante per il settore giovanile milanista.

Karaca arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con lo Schalke 04, un’operazione che dimostra l’abilità di Tare nel cogliere occasioni di mercato vantaggiose. Il giovane difensore turco, considerato un talento di prospettiva, non si unirà direttamente alla prima squadra, ma sarà un elemento chiave del Milan Futuro, la nuova formazione rossonera che parteciperà al prossimo campionato di Serie D sotto la guida tecnica di Massimo Oddo. Questo progetto, fortemente voluto dalla dirigenza, ha l’obiettivo di preparare i giovani più promettenti al calcio professionistico, creando un ponte diretto tra il settore giovanile e la prima squadra.

La decisione di inserire Karaca nel Milan Futuro riflette la fiducia del club nelle sue potenzialità e la volontà di dargli il tempo e lo spazio necessari per crescere senza pressioni eccessive. Il campionato di Serie D rappresenta un banco di prova ideale, un contesto competitivo e formativo dove il giovane terzino potrà maturare esperienza e affinare le sue qualità tecniche e tattiche. La sua abilità nel ricoprire il ruolo di terzino sinistro lo rende un elemento prezioso per il progetto di Oddo, che avrà a disposizione un giocatore con un bagaglio tecnico già solido, proveniente da una delle accademie giovanili più rinomate in Germania.

Con l’arrivo di Karaca, il Milan rafforza ulteriormente la sua linea difensiva del futuro, dimostrando un’attenzione particolare verso i giovani talenti internazionali. Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia che mira a creare una cantera di alto livello, capace di sfornare i campioni di domani. L’operato di Igli Tare è encomiabile: sta costruendo un Milan sostenibile, competitivo nel presente e solido per il futuro.