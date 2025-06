Mercato Milan, Furlani fa cassa! Tutti i nomi in uscita da Milanello, l’AD rossonero gongola

Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a fare cassa prima di dare il via libera alle operazioni in entrata: tutti i nomi in uscita

“Un Diavolo in vendita. Chukwueze in vetrina, Hernandez e Musah con le valige pronte“. Questo il titolo lapidario de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che squarcia il velo sul futuro incerto del Milan. Il club di via Aldo Rossi si appresta a un’estate di grandi cambiamenti, con numerosi giocatori pronti a lasciare Milanello, inaugurando una vera e propria rivoluzione nella rosa rossonera. La campagna acquisti e, soprattutto, cessioni si preannuncia intensa e ricca di colpi di scena.

Alcuni addii sono già stati ufficializzati o sono imminenti. Si registra il passaggio di Kalulu alla Juventus, che lo ha riscattato, mentre Reijnders ha già salutato Milano per trasferirsi a titolo definitivo al Manchester City, un’operazione che ha generato non poca sorpresa tra i tifosi. Anche Pellegrino ha preso la via dell’Argentina, ceduto al Boca Juniors. Queste prime operazioni sono solo un preludio a ciò che ci attende.

Tra i nomi più in vista che potrebbero lasciare il calciomercato Milan, spicca quello di Samuel Chukwueze. Arrivato con grandi aspettative, l’esterno nigeriano è reduce da una stagione piuttosto deludente, al di sotto delle aspettative. La sua mancata esplosione lo rende uno dei principali indiziati per una cessione, con il club che cercherà di monetizzare il suo cartellino.

Ma non è tutto. Le “valigie pronte” menzionate dalla Gazzetta riguardano anche due pezzi da novio della rosa: Theo Hernandez e Yunus Musah. Il terzino francese, da tempo considerato uno dei migliori nel suo ruolo, potrebbe essere tentato da nuove sfide, e il Milan, di fronte a un’offerta irrinunciabile, potrebbe considerare la sua cessione. Stesso discorso per il centrocampista americano, il cui rendimento altalenante potrebbe spingere la dirigenza a valutare opportunità sul mercato. A questi si aggiunge Emerson Royal, che era già stato ad un passo dalla cessione a gennaio, prima di un infortunio al polpaccio che ha bloccato il trasferimento. La sua partenza questa estate sembra quasi scontata.

La difesa rossonera non sarà esente da movimenti. Con ogni probabilità, si assisterà a una partenza nel reparto arretrato, dove Fikayo Tomori e Malick Thiaw non mancano di estimatori in giro per l’Europa. Il Milan dovrà ponderare attentamente ogni offerta per non indebolire eccessivamente un reparto che ha mostrato alcune fragilità nella passata stagione.

Infine, ci sono tutti quei giocatori che rientreranno a Milanello dai rispettivi prestiti, ma il cui futuro è chiaro e lontano dal club di via Aldo Rossi. Si tratta di Ismael Bennacer, Yacine Adli, Noah Okafor e Tommaso Pobega. Per questi elementi si cercheranno sistemazioni definitive, al fine di snellire la rosa e liberare risorse per nuovi acquisti.

Insomma, il Milan si appresta a vivere un’estate bollente sul fronte del calciomercato. L’obiettivo, come suggerisce La Gazzetta dello Sport, è chiaro: ristrutturare la squadra, liberarsi di elementi che non hanno reso al massimo e, probabilmente, finanziare nuovi innesti che possano riportare il Diavolo ai vertici del calcio italiano ed europeo. Sarà una sfida impegnativa, ma necessaria per un club che vuole tornare a brillare.