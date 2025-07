Mercato Milan, c’è l’avviso a Furlani! Attaccante nel mirino, dialoghi nelle prossime settimane?

Mercato Milan, avviso a Furlani da parte del DG del Monaco: trattativa per Embolo nelle prossime settimane? La rivelazione

L’intervista a Thiago Scuro, direttore generale del Monaco, rilasciata a Sky Sport, ha gettato nuova luce non solo sull’arrivo di Paul Pogba nel Principato, ma anche su un tema che tiene banco nel mercato di Serie A: il presunto interesse del calciomercato Milan per l’attaccante monegasco Breel Embolo. Le dichiarazioni di Scuro, pur smentendo trattative in corso, hanno lasciato intendere uno scenario di mercato tutt’altro che chiuso, mantenendo viva la speranza, o la preoccupazione a seconda dei punti di vista, di un possibile approdo di Embolo in rossonero.

La Smentita Cautelativa di Scuro sulle Trattative Milan-Embolo

Quando interrogato sulle voci che accostano Breel Embolo al Milan, Thiago Scuro è stato diretto e conciso nella sua risposta. “No, non abbiamo parlato col Milan dei nostri calciatori”, ha affermato il direttore generale, dissipando per il momento ogni dubbio su eventuali negoziati in corso tra il club del Principato e quello meneghino. Questa dichiarazione, se da un lato offre una rassicurazione immediata ai tifosi del Monaco sulla permanenza di uno dei loro giocatori chiave, dall’altro non chiude definitivamente la porta a future evoluzioni.

Il “Numero di Telefono” come Metafora di Apertura

Nonostante la smentita su trattative attuali, Scuro ha aggiunto una frase che ha immediatamente acceso la fantasia degli addetti ai lavori e dei tifosi. “Ma hanno il mio numero di telefono, se vorranno sapere qualcosa sanno che sono qua”, ha chiosato il dirigente, con un tono che suggerisce professionalità e apertura a future discussioni. Questa affermazione non è una semplice battuta di spirito; è un chiaro segnale che il Monaco, pur non avendo avviato colloqui per Embolo, è disponibile a intavolare una trattativa qualora il Milan dovesse manifestare un interesse concreto e serio.

Ciò significa che la porta non è sbarrata. Il Milan, che in passato ha dimostrato di saper operare con intelligenza sul mercato, sa ora che per Embolo c’è un canale aperto, purché si presentino con un’offerta adeguata e una chiara intenzione. Questo pone Embolo al centro dell’attenzione, rendendolo uno dei nomi più caldi per la prossima finestra di mercato, non solo per il Milan ma potenzialmente anche per altri club interessati. La sua capacità di unire forza fisica, velocità e fiuto per il gol lo rende un attaccante ambito, e le parole di Scuro non fanno che alimentare ulteriormente le speculazioni sul suo futuro.

Embolo e il Contesto del Mercato Milanese

Il Milan, dal canto suo, è costantemente alla ricerca di profili che possano rafforzare il proprio organico e garantire un salto di qualità. Un attaccante con le caratteristiche di Embolo, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno, potrebbe rappresentare un innesto prezioso per le ambizioni rossonere, sia in campionato che in Europa. La smentita di Scuro, quindi, non va interpretata come una chiusura definitiva, ma piuttosto come una fotografia dell’attuale assenza di contatti formali.

Sarà interessante osservare se il Milan deciderà di “comporre quel numero” e avviare una negoziazione per Embolo. La finestra di mercato estiva è ancora lunga e dinamica, e i contatti tra i club possono evolvere rapidamente. Le parole di Scuro, quindi, più che chiudere la vicenda, l’hanno di fatto messa in stand-by, con la palla ora nel campo del Milan. Il futuro di Breel Embolo resta quindi un tassello importante nel mosaico del prossimo calciomercato, con il Milan che, nonostante le smentite iniziali, sembra ancora avere una possibilità concreta di acquisire l’attaccante svizzero.