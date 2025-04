Berta Milan, c’è l’intreccio con Thiago Scuro: c’entra l’Arsenal. Cosa è successo

Condividi via email

Berta Milan, clamoroso intreccio con l’Arsenal: i Gunners avevano pensato a Thiago Scuro prima di Andrea Berta. Tutti i dettagli

Come riportato da Fabrizio Romano, c’è un importante retroscena su uno dei candidati alla carica di DS del Milan:

PAROLE – «Andrea Berta ha firmato questa settimana il suo contratto per diventare il nuovo direttore sportivo dell’Arsenal. C’erano molti candidati per questo ruolo. Ad esempio anche Thiago Scuro era un’opzione per l’Arsenal».

I rossoneri sono sempre più orientati verso Fabio Paratici: la definizione è ormai ad un passo.