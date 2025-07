Mercato Milan, Furlani dà il via libera a Tare e Allegri: investimento monstre per la punta, tutti i nomi sul piatto

Mercato Milan, Giorgio Furlani è pronto a concedere un grosso budget per l’investimento sulla punta: tutti i nomi sul piatto

Il calciomercato Milan è al centro di un fermento significativo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la propria rosa e puntare con decisione alla “seconda stella”. Le strategie di mercato appaiono chiare, focalizzate su innesti mirati che possano elevare il livello tecnico e tattico della squadra. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, giornalista esperto di calciomercato, la priorità assoluta per il tecnico Massimiliano Allegri è un nuovo centravanti, un attaccante con caratteristiche ben precise che richiamino il profilo di Olivier Giroud.

La Ricerca del Nuovo Attaccante: Un Profilo “alla Giroud”

Il Milan ha deciso di investire una parte consistente del proprio budget per assicurarsi un nuovo numero 9 di spessore. La richiesta di Allegri è chiara: un attaccante che non sia una scommessa, ma un giocatore pronto all’uso, capace di fare la differenza fin da subito. Nonostante la presenza del messicano Gimenez, l’allenatore livornese desidera un centravanti d’area di rigore, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e, soprattutto, in grado di lavorare per la squadra, facilitando gli inserimenti dei centrocampisti e degli esterni. Questo tipo di profilo, alla “Giroud”, è fondamentale per il sistema di gioco che Allegri intende implementare. La ricerca, seppur attualmente a “fuoco lento”, è destinata a intensificarsi verso la fine del mese, quando le dinamiche di mercato entreranno nel vivo.

Mateo Retegui: Un’Occasione da Non Perdere?

Un nome che circola con insistenza negli ambienti rossoneri è quello di Mateo Retegui. L’attaccante, ex capocannoniere del campionato con 25 gol, è attualmente al centro di una maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al-Qadsiah avrebbe messo sul piatto ben 40 milioni di euro per l’Atalanta e un contratto da 15 milioni netti per il giocatore. Il Milan sta monitorando con grande attenzione lo sviluppo di questa trattativa. Retegui è un giocatore che piace molto ad Allegri e, in passato, ci sono stati diversi incontri tra il suo entourage e Igli Tare, il dirigente rossonero. Se l’affare con il club arabo dovesse sfumare, è molto probabile che il Milan tenti l’affondo per portare l’attaccante a Milanello, considerandolo un’ottima alternativa al profilo desiderato. La sua capacità realizzativa e la sua giovane età lo rendono un obiettivo concreto per il futuro.

Darwin Nunez: Il Sogno Proibito

Il vero sogno proibito del Milan per il ruolo di attaccante risponde al nome di Darwin Nunez. L’attaccante uruguaiano è in uscita dal Liverpool e potrebbe sbarcare in Serie A nella prossima stagione. Il Napoli è da mesi in trattativa avanzata per il suo acquisto, ma il Milan non ha mai nascosto il suo interesse. Il fatto che Nunez abbia affidato la sua procura a Fali Ramadani, agente notoriamente vicino alla dirigenza rossonera, alimenta le speranze, seppur flebili. La pista, allo stato attuale, appare molto difficile e onerosa, ma Tare e il suo team restano vigili sulla situazione del forte centravanti ex Benfica. Un colpo alla Nunez rappresenterebbe un segnale forte al campionato e un’aggiunta di qualità e prospettiva per l’attacco rossonero.

Le Alternative sul Taccuino di Moncada

Oltre ai nomi principali, il Milan sta valutando diverse alternative per completare il reparto offensivo. Negli ultimi giorni, la pista che porta a Dusan Vlahovic della Juventus ha perso consistenza, sebbene non sia ancora del tutto esclusa dai radar del club di Via Aldo Rossi. Non trovano conferme le voci su Aleksandar Mitrovic dell’Al Hilal, mentre Lorenzo Lucca dell’Udinese rimane un profilo gradito. Tuttavia, la valutazione di 40 milioni di euro fatta dall’Udinese è ritenuta eccessiva dal Milan. Il direttore sportivo Geoffrey Moncada sta lavorando incessantemente su diversi profili, esplorando attentamente i campionati di Ligue 1 e Olanda, alla ricerca del giocatore giusto da proporre al gruppo di lavoro di Allegri. L’obiettivo è trovare un attaccante che, pur non rientrando nelle prime scelte, possa comunque garantire affidabilità e qualità, integrandosi al meglio nel progetto tecnico del Milan. La strategia del club è chiara: non lasciare nulla al caso e costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.