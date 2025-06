Mercato Milan, Furlani tranquillissimo! Bilancio ok e avviso preciso alle pretendenti

Mercato Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, è rigidissimo sulle trattative in uscita: non ci sono esigenze di cassa. I dettagli

Il calciomercato estivo è alle porte e il calciomercato Milan si trova in una posizione di forza, inaspettata per molti, che gli consente di affrontare le prossime settimane con una certa rigidità e determinazione nelle proprie scelte. A delineare questo scenario è Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, il quale sottolinea come la disponibilità economica in cassa, anche a fronte della mancata partecipazione alla prossima Champions League, stia permettendo al club rossonero di non dover ricorrere a cessioni eccellenti per finanziare la propria campagna acquisti.

L’analisi di Marchetti si concentra su un aspetto cruciale: l’impatto degli investimenti mirati già effettuati o in procinto di esserlo. Se si considerano, ad esempio, i circa 70 milioni di euro stanziati per Tijjani Reijnders (frutto di un ipotetico 55 milioni più 15 di bonus) e i 25 milioni per Yunus Musah, emerge un quadro chiaro. Queste operazioni, che rappresentano un impegno finanziario significativo ma ben ponderato, renderebbero “non più necessari, o perlomeno non troppo,” altri sacrifici in uscita. In altre parole, l’ossatura della squadra, in particolare a centrocampo, verrebbe rinforzata senza dover per forza privarsi di elementi di spicco della rosa attuale per far quadrare i conti.

Questa solidità finanziaria è il vero game changer per il Milan. Storicamente, la mancata qualificazione alla Champions League ha spesso costretto i club a rivedere drasticamente i propri piani di mercato, talvolta anche a cedere i pezzi pregiati per generare liquidità e rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Per il Diavolo, invece, la situazione è diversa. La gestione oculata degli ultimi anni, unita a un budget che sembra essere stato garantito a prescindere dal piazzamento europeo, ha permesso di accumulare risorse preziose.

Il fatto che “ci siano in cassa i soldi per sopperire alla mancata Champions,” come evidenziato da Marchetti, trasforma il Milan in una “squadra più rigida sulla posizione dei suoi giocatori.” Questa rigidità non è sinonimo di immobilismo, bensì di una maggiore capacità di resistere alle sirene del mercato per i propri talenti. Se in passato alcuni giocatori potevano essere considerati “cedibili” in caso di offerte consistenti, oggi il Milan può permettersi il lusso di rifiutare proposte che non ritenga all’altezza del valore dei suoi tesserati, o che non rientrino nei piani tecnici.

Questo approccio offre a Furlani e Moncada la tranquillità di poter lavorare con calma sugli obiettivi prefissati, senza la pressione di dover vendere prima di poter comprare. Il focus si sposta quindi sulla qualità degli innesti e sulla loro perfetta integrazione nel progetto tecnico, piuttosto che sulla mera necessità di fare cassa. Un cambio di paradigma che, se gestito con intelligenza, potrebbe davvero fare la differenza nel prossimo futuro rossonero. La visione di Marchetti, dunque, dipinge un Milan in controllo, pronto a muoversi sul mercato da protagonista e non da semplice comprimario.