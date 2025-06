Mercato Milan, Furlani in contatto costante col top club! Formula trovata, tutti i dettagli

Mercato Milan, Giorgio Furlani è in contatto costante con il Marsiglia per Bennacer: possibile rinnovo del prestito per l’algerino

Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano sportivo francese L’Equipe, il centrocampista Ismaël Bennacer, attualmente in prestito dal calciomercato Milan all’Olympique Marsiglia, si avvia verso un nuovo accordo di prestito per la prossima stagione. Questa prospettiva emerge a seguito della riluttanza del club francese a esercitare l’opzione di riscatto fissata precedentemente, a causa di diverse valutazioni economiche e tecniche.

Il trasferimento di Bennacer al Marsiglia, avvenuto a gennaio, prevedeva un prestito oneroso con un’opzione di riscatto che si aggira tra i 12 e i 15 milioni di euro, più bonus. Tuttavia, le informazioni provenienti dalla Francia, e in particolare da L’Equipe, indicano che il Marsiglia nutre forti dubbi sulla convenienza di tale investimento. I fattori principali che frenano il riscatto definitivo sono legati all’elevato ingaggio del giocatore, che lo posizionerebbe tra i titolari inamovibili della squadra, uno status che Bennacer non ha pienamente consolidato in questa seconda parte di stagione. Le sue prestazioni, sebbene a tratti brillanti, sono state caratterizzate da un’incostanza e da alcune preoccupazioni relative alla sua condizione fisica, che hanno limitato il suo impiego e la sua continuità sul campo.

Nonostante queste perplessità sul riscatto, la stima reciproca tra il giocatore, l’allenatore Roberto De Zerbi e la dirigenza del Marsiglia rimane alta. De Zerbi, in particolare, considera Bennacer un elemento prezioso per il suo centrocampo e desidererebbe averlo ancora a disposizione. Questo ha spinto il club marsigliese a cercare una soluzione alternativa all’acquisto a titolo definitivo, orientandosi verso la possibilità di un nuovo prestito. Questa formula permetterebbe all’OM di mantenere un giocatore di qualità nella propria rosa senza dover affrontare nell’immediato un esborso finanziario significativo e un impegno a lungo termine su un calciatore con alcune incertezze fisiche e di rendimento.

Dal canto suo, anche il Milan sembra aperto a questa eventualità. Se da un lato il club rossonero potrebbe sperare in una monetizzazione del cartellino di Bennacer, dall’altro la sua permanenza a Milano, con l’attuale ingaggio e le gerarchie di centrocampo, potrebbe non rappresentare la soluzione ideale per tutte le parti. Un nuovo prestito al Marsiglia potrebbe offrire a Bennacer l’opportunità di ritrovare pienamente la forma fisica e la continuità di gioco, elementi cruciali per il suo sviluppo e la sua valutazione futura. La convergenza di interessi tra i due club e il desiderio del giocatore di continuare la sua esperienza in Ligue 1 sotto la guida di De Zerbi rendono l’ipotesi di un nuovo prestito la più concreta in vista della prossima stagione. Le trattative tra Milan e Marsiglia sono in corso per definire i dettagli di questa potenziale operazione.