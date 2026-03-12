Mercato Milan, Allegri incontra Furlani per programmare i colpi estivi: da Kean a Goretzka, senza dimenticare Kim e…

Mercato Milan, Furlani e Allegri definiscono le mosse per il futuro: un colpo per ogni reparto. Kean, Goretzka, Kim e…

Il successo nella stracittadina contro l’Inter ha portato entusiasmo in casa rossonera, ma ha anche accelerato le grandi manovre per la prossima stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il tecnico Massimiliano Allegri si sono incontrati a pranzo per definire le strategie. Grazie ai ricavi previsti per il ritorno in Champions League e alle possibili cessioni, il club punta ad avere un tesoretto di almeno 100 milioni di euro da investire per rinforzare la rosa in ogni reparto, cercando giocatori di qualità e leadership.

«L’idea sarebbe quella di fare un grande colpo per reparto. In attacco serve un attaccante pronto che conosce la Seria A che possa assicurare un certo numero di gol e il primo nome della lista è quello di Moise Kean della Fiorentina, che a Milanello ritroverebbe Allegri con il quale ha già lavorato per alcuni anni alla Juventus. Una pista alternativa per il reparto offensivo è sempre Dusan Vlahovic che è in scadenza con i bianconeri al termine di questa stagione».

Mercato Milan, da Kim a Goretzka: i nomi per difesa e centrocampo

Per quanto riguarda la retroguardia, Allegri attende un rinforzo che era già stato richiesto durante la sessione invernale. Il nome in cima alle preferenze della dirigenza di via Aldo Rossi è quello di Kim, ex pilastro del Napoli oggi al Bayern Monaco, mentre l’alternativa principale resta Gila della Lazio.

«In mezzo al campo, infine, in attesa di conoscere cosa deciderà di fare Luka Modric, un’opzione valida resta Leon Goretzka, esperto centrocampista che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco e dunque potrebbe sbarcare a Milanello a zero con il croato la scorsa estate». Il Milan vuole dunque farsi trovare pronto per affrontare una partita ogni tre giorni, alzando l’asticella della competitività internazionale.