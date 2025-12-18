Mercato Milan, intesa vicina per Fullkrug? Dalla Germania spuntano le cifre dell’affare

Mercato Milan, dalla Germania spuntano le cifre per l’affare Fullkrug: ecco tutti i dettagli della trattativa tra rossoneri e West Ham

L’accordo tra il Milan e Niclas Füllkrug è ormai ai dettagli finali, con il centravanti tedesco che ha espresso la sua chiara volontà di sposare il progetto tattico di Massimiliano Allegri. Nonostante l’interesse del Wolfsburg, il giocatore ha dato priorità assoluta ai rossoneri, attratto dalla possibilità di diventare il nuovo riferimento offensivo nel 3-5-2 del tecnico livornese. La società di via Aldo Rossi ha già garantito la copertura totale dell’ingaggio per i prossimi sei mesi, una cifra che si aggira tra 1,2 e 1,5 milioni di euro netti, mossa che ha accelerato sensibilmente i tempi della negoziazione con il West Ham.

Mercato Milan, Fullkrug obiettivo concreto

Il confronto tra i due club si è ora spostato sulle modalità del riscatto estivo. Mentre la dirigenza rossonera preferirebbe mantenere un’opzione d’acquisto per valutare l’impatto del trentunenne in Serie A, gli inglesi spingono per l’obbligo di riscatto, così da poter finanziare immediatamente i propri obiettivi in entrata. Per Allegri, l’arrivo di Füllkrug rappresenterebbe l’innesto di peso necessario per dare profondità e fisicità all’attacco, permettendo alla squadra di avere un “pivot” capace di far salire il baricentro e di capitalizzare il lavoro sulle fasce di Saelemaekers e degli altri esterni.

L’ottimismo che filtra da entrambe le parti suggerisce che la fumata bianca sia imminente. La determinazione del giocatore nel voler lasciare la Premier League per l’Italia sembra aver convinto il West Ham ad ammorbidire le proprie pretese iniziali, aprendo la strada a un trasferimento che consegnerebbe ad Allegri il rinforzo d’esperienza richiesto per la seconda parte di stagione.