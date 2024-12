Mercato Milan, confermata la fiducia Fonseca: il piano dopo la partita col Verona

Mercato Milan, confermata la fiducia Fonseca nonostante il pareggio deludente con il Genoa: il piano dopo la partita col Verona

Il Milan ha confermato la fiducia a Fonseca dopo il pareggio deludente con il Genoa, ma si aspetta un cambio di rotta.

Per quanto riguarda il mercato, invece, dopo la partita col Verona in programma venerdì sera è previsto un summit tra i dirigenti e l’allenatore per il fare punto della situazione e capire cosa servirà per rinforzare la squadra.