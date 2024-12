Mercato Milan, giallo Florenzi: contratto in scadenza e dialoghi fermi. C’è questa ipotesi sul futuro

Mercato Milan, Alessandro Florenzi, attualmente infortunato, potrebbe lasciare il club rossonero già a gennaio

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan del prossimo mese di gennaio potrebbe dire addio a due senatori dell’attuale rosa rossonera allenata da Paulo Fonseca.

Sono ferme le discussioni per quanto concerne Davide Calabria così come per Alessandro Florenzi che, da gennaio, potrebbero iniziare a guardarsi attorno visto che il 30 giugno andranno a scadenza. Prossime settimane dunque decisive per capire le sorti di entrambi i terzini.