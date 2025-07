Mercato Milan, Tare cede tre esuberi? Clamorosa indiscrezione, dialoghi già iniziati

Mercato Milan, Tare può cedere Adli, Pobega e Colombo: contatti avviati con il Sassuolo per i tre esuberi rossoneri

Il Sassuolo si prepara a vivere un’estate di mercato intensa, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le ambizioni neroverdi passano attraverso l’individuazione di profili che possano garantire qualità, prospettiva e, perché no, anche un pizzico di esperienza. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza del Sassuolo sta monitorando attentamente quattro nomi di spicco, due per il centrocampo e due per il reparto offensivo, tutti provenienti da club di Serie A di primissimo piano. Si tratta di indicazioni che delineano chiaramente la strategia del club emiliano: puntare su giocatori già abituati ai ritmi del campionato italiano e con un potenziale di crescita ancora significativo.

Centrocampo: Occhi su Milan, tra Giovani Promesse e Possibili Ritorno

Per la mediana, i nomi che spiccano nella lista del Sassuolo sono due profili interessanti provenienti dal calciomercato Milan: Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Tommaso Pobega, centrocampista classe 1999, è un profilo che il Sassuolo conosce bene. Già in passato accostato ai neroverdi, Pobega è un mediano fisico e dinamico, capace di garantire solidità in fase di recupero palla e di inserirsi con pericolosità in avanti. La sua esperienza in Serie A, maturata anche con le maglie di Spezia e Torino, lo rende un elemento già pronto per il calcio che conta. Al Milan fatica a trovare continuità, e un suo trasferimento a Sassuolo potrebbe rappresentare la scelta ideale per rilanciare la sua carriera e trovare quello spazio che merita. La sua versatilità tattica, che gli consente di ricoprire più ruoli a centrocampo, lo rende un jolly prezioso per qualsiasi allenatore.

Accanto a Pobega, c’è il nome di Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000. Arrivato al Milan dal Bordeaux, Adli è un regista con ottime qualità tecniche, capace di dettare i tempi di gioco e di innescare le azioni offensive con passaggi precisi. La sua visione di gioco e la sua eleganza nei movimenti lo rendono un profilo di grande prospettiva. Anche per lui, la concorrenza al Milan è elevata, e un prestito o un trasferimento a titolo definitivo al Sassuolo potrebbe offrirgli la possibilità di mostrare appieno il suo talento. La sua capacità di giocare sia da mezzala che da trequartista lo renderebbe un innesto strategico per le ambizioni del Sassuolo.

Attacco: Simeone e Colombo, Gol e Giovanissima Energia

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il Sassuolo sta valutando attentamente due attaccanti con caratteristiche diverse ma entrambi in grado di portare gol e dinamismo: Giovanni Simeone del Napoli e Lorenzo Colombo del Milan.

Giovanni Simeone, attaccante argentino classe 1995, è un nome di grande esperienza in Serie A. Con un fiuto del gol innato e una spiccata propensione al sacrificio, il “Cholito” rappresenta una garanzia per qualsiasi attacco. Al Napoli, nonostante un buon rendimento, non ha sempre trovato il posto da titolare fisso, e un suo trasferimento al Sassuolo potrebbe garantirgli quel protagonismo che un centravanti della sua caratura desidera. La sua aggressività in campo e la sua capacità di attaccare la profondità lo renderebbero un punto di riferimento fondamentale per l’attacco neroverde. La sua mentalità vincente e la sua dedizione al lavoro lo renderebbero un esempio per i compagni.

L’altro nome per l’attacco è quello di Lorenzo Colombo, giovanissimo centravanti del Milan, classe 2002. Dopo diverse esperienze in prestito, tra cui l’ultima al Monza, Colombo ha dimostrato di possedere qualità importanti e un margine di crescita enorme. È un attaccante fisico, bravo nel gioco aereo e con un buon senso del gol. Il Sassuolo, noto per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti, potrebbe essere la piazza ideale per la definitiva consacrazione di Colombo. La sua giovane età e il suo potenziale lo renderebbero un investimento sia per il presente che per il futuro del club. La sua voglia di emergere e la sua determinazione lo renderebbero un elemento motivato a dare il massimo.

In conclusione, le indicazioni di Matteo Moretto ci forniscono un quadro chiaro delle intenzioni del Sassuolo sul mercato. Con questi quattro nomi, il club emiliano punta a costruire una rosa ancora più competitiva, capace di affrontare al meglio le sfide della prossima stagione e di consolidare la sua posizione tra le realtà più interessanti del calcio italiano. L’attenzione ai dettagli, la ricerca di profili mirati e la capacità di negoziare saranno cruciali per il successo di questa sessione estiva. I tifosi neroverdi possono attendere con fiducia i prossimi sviluppi, sognando un Sassuolo sempre più forte e ambizioso.