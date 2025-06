Mercato Milan, Tare prende nota: offerto nelle ultime ore, altra opzione a destra

Mercato Milan, Igli Tare prende nota: nelle ultime ore offerto all’albanese il profilo di El Ouahdi, terzino destro del Genk. Ultime

Il calciomercato Milan, sempre attento alle opportunità di mercato per rinforzare la propria rosa, avrebbe ricevuto una proposta interessante riguardante Zakaria El Ouahdi, un nome che potrebbe accendere l’entusiasmo tra i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Ramazzotti sulla Gazzetta dello Sport, il terzino destro belga naturalizzato marocchino, attualmente in forza al Genk, sarebbe stato offerto al club di Via Aldo Rossi.

La notizia, di per sé, non giunge come un fulmine a ciel sereno per gli osservatori milanisti. Gli “007 di via Aldo Rossi” – come vengono definiti gli scout e i direttori sportivi del Milan nel gergo giornalistico – erano già a conoscenza delle qualità di El Ouahdi. Sembra che il giocatore fosse già nel mirino del Milan da tempo e che le reazioni interne al club fossero positive. Questo suggerisce un lavoro di scouting approfondito e una valutazione attenta delle sue potenzialità.

Ciò che rende El Ouahdi particolarmente intrigante, e che ha destato l’attenzione della dirigenza milanista, è la sua straordinaria propensione al gol. Un dato salta all’occhio: nella stagione 2024-2025, il giovane terzino avrebbe già messo a segno ben 8 reti. Un numero impressionante per un difensore, che lo rende un profilo unico e desiderabile nel panorama calcistico attuale. La capacità di un terzino di contribuire così attivamente alla fase offensiva è un plus non da poco e si allinea perfettamente alle moderne esigenze del calcio, dove i laterali devono essere in grado di coprire l’intera fascia, sia in fase difensiva che offensiva.

La versatilità e il fiuto per il gol di El Ouahdi lo renderebbero un’aggiunta preziosa per il Milan, che spesso ha cercato soluzioni per migliorare la propria spinta sulle fasce. Un terzino che segna così tanto può offrire nuove soluzioni tattiche all’allenatore, creando sovrapposizioni pericolose e inserimenti in area di rigore che possono spiazzare le difese avversarie. La sua età, inoltre, lo rende un investimento per il futuro, un giovane talento su cui costruire a lungo termine.

Naturalmente, ogni trattativa di mercato presenta le sue complessità. Sarà fondamentale valutare non solo le capacità offensive di El Ouahdi, ma anche la sua solidità difensiva, la sua adattabilità al campionato italiano e la sua maturità tattica. Tuttavia, le premesse sono ottime. L’interesse preesistente del Milan e le reazioni positive all’interno del club, unite alla sua incredibile vena realizzativa, fanno di Zakaria El Ouahdi un nome da tenere assolutamente d’occhio in questa finestra di mercato. La Gazzetta dello Sport, attraverso le parole di Ramazzotti, ci ha fornito un indizio importante su una potenziale operazione che potrebbe regalare al Milan un nuovo, entusiasmante protagonista sulla fascia destra.