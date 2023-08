Ekitike Milan: la volontà del giocatore è chiara! Cosa succede. L’attaccante del PSG è seguito anche dal West Ham

Il Milan vuole completare la rosa acquistando un centravanti, da affiancare a Giroud per la guida del reparto offensivo. I nomi principali per i rossoneri sono due: Taremi e Ekitike. La pista che porta al giovane del PSG, però, è sempre più difficile da percorrere.

Anche il West Ham ci sta provando per avere l’attaccante in rosa e sembra che si sia portato in vantaggio rispetto al Milan. Il desiderio del giocatore è chiaro: vuole giocare a San Siro. «Un sogno di difficile realizzazione», scrive La Gazzetta dello Sport.