Mercato Milan, l’ex obiettivo rossonero torna in Italia? Ipotesi da non credere e prima apertura

Mercato Milan, Dragusin, ex obiettivo del club rossonero, può tornare in Italia: ci pensa la Juve per il prossimo gennaio

Come spiegato quest’oggi da Tuttosport, il calciomercato Juve punta forte sul ritorno di Radu Dragusin per puntellare un reparto arretrato che a gennaio avrà bisogno di essere rivisto. I bianconeri hanno ricevuto una prima apertura da parte del Tottenham.

Londinesi disposti a cedere il giocatore in prestito, anche per valorizzarlo in un momento in cui trova poco spazio in campo in Premier. Formula che dalle parti di Torino intriga particolarmente e che potrebbe essere decisiva per arrivare alla fumata bianca. Defilato il calciomercato Milan che difficilmente tornerà alla carica.