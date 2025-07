Mercato Milan, Tare deve cambiare obiettivo? La Premier League incombe, tutti gli aggiornamenti

Mercato Milan, Igli Tare potrebbe dover cambiare obiettivo per il ruolo di terzino destro: su Doué c’è forte il Sunderland

Il calciomercato Milan è sempre attivo sul mercato dei trasferimenti, scandagliando attentamente ogni opportunità per rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Le ultime indiscrezioni, riportate da Matteo Moretto intervenuto sul prestigioso canale YouTube di Fabrizio Romano, accendono i riflettori su un profilo giovane e promettente: Guéla Doué. Il terzino destro classe 2002 dello Strasburgo sembra essere finito nel mirino dei rossoneri, anche se la concorrenza, in particolare quella del Sunderland, si preannuncia agguerrita.

La ricerca di un terzino destro è una priorità per la dirigenza milanista, desiderosa di trovare un’alternativa valida e, possibilmente, con ampi margini di crescita per i titolari attuali. In questo contesto, il nome di Guéla Doué spicca per diverse ragioni. Il giovane francese, nonostante la sua età, ha già dimostrato qualità significative e un potenziale notevole nel campionato francese con la maglia dello Strasburgo. La sua velocità, la capacità di spingere sulla fascia e la solidità difensiva lo rendono un profilo intrigante per il futuro del Milan.

L’interesse manifestato dal Milan per Doué non è certo un caso isolato. Il club rossonero, sotto la guida della sua direzione sportiva, ha da tempo intrapreso una politica di ringiovanimento della rosa e di investimento su giovani talenti con prospettive internazionali. L’esempio di giocatori come Rafael Leão e Theo Hernández, arrivati a Milano giovanissimi e diventati pilastri della squadra, testimonia la validità di questa strategia. Guéla Doué si inserirebbe perfettamente in questa filosofia, rappresentando un investimento per il presente e, soprattutto, per il futuro del club.

Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, il Milan non è l’unico club ad aver individuato le potenzialità di Doué. Il Sunderland, squadra che milita nel campionato inglese e con ambizioni di crescita, ha anch’esso messo gli occhi sul giovane terzino. Questa concorrenza potrebbe rendere più complessa la trattativa per il Milan, che dovrà giocarsela con una società economicamente solida e con un progetto sportivo altrettanto interessante. Il prezzo del cartellino di Doué potrebbe lievitare in seguito a un’asta di mercato, e sarà fondamentale per il Milan agire con tempestività e determinazione per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolverà la situazione. Il Milan dovrà valutare attentamente le proprie mosse, bilanciando l’investimento economico con le esigenze tattiche e la visione a lungo termine del club. L’aggiornamento fornito da Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano ci offre un quadro chiaro dell’interesse rossonero, ma anche delle sfide che il Milan dovrà affrontare per portare a casa Guéla Doué. I tifosi rossoneri, intanto, continuano a sognare un nuovo rinforzo sulla fascia destra, sperando che il giovane talento francese possa presto calcare il prato di San Siro.