Mercato Milan su Dodò: scenari aperti per il terzino brasiliano, un rinforzo cruciale per la fascia destra

Mercato Milan, rossoneri forti su Dodò della Fiorentina per il ruolo di terzino destro della prossima stagione: grande concorrenza

Il mercato estivo è in pieno fermento e uno dei nomi più caldi, soprattutto in Serie A, è quello di Dodò, il talentuoso terzino destro della Fiorentina. La situazione contrattuale del brasiliano, con scadenza nel 2027, è diventata una vera e propria telenovela, con il rinnovo sempre più lontano e le grandi d’Italia e d’Europa pronte a cogliere l’occasione. Tra le pretendenti più agguerrite, il Milan si muove con grande attenzione, consapevole delle qualità e del potenziale del giocatore.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, la rottura tra Dodò e la società viola sembrerebbe ormai insanabile. La causa principale di questa spaccatura sarebbe il ritardo con cui la Fiorentina avrebbe proposto un adeguamento salariale al calciatore. Una mossa che ha infastidito non poco il laterale brasiliano, che ora sembra intenzionato a guardarsi intorno per il proprio futuro. La Fiorentina, dal canto suo, non intende fare sconti e ha fissato il prezzo per il cartellino di Dodò a non meno di 25 milioni di euro. Una cifra importante, ma considerata congrua per un calciatore del suo calibro e della sua età.

Il Milan, da tempo, ha messo gli occhi su Dodò. La fascia destra è un settore dove i rossoneri potrebbero beneficiare di un rinforzo di qualità, e le caratteristiche del brasiliano si sposano perfettamente con il progetto tecnico del Diavolo. La sua ottima stagione 2024/25, chiusa con 46 partite totali e ben 6 assist in 35 presenze in Serie A, ha evidenziato una crescita esponenziale nella fase offensiva, rendendolo un laterale moderno e proiettato in avanti. Sebbene permangano alcune lacune difensive, ampiamente migliorabili, il suo apporto in fase di spinta è diventato fondamentale.

Non solo il calciomercato Milan. La concorrenza per Dodò è agguerrita. La Juventus si è mossa concretamente, così come il Barcellona, club che non ha bisogno di presentazioni. Tuttavia, nelle ultime ore, si sarebbe inserita prepotentemente anche l’Inter, che potrebbe affondare il colpo qualora si concretizzasse la cessione di Denzel Dumfries, la cui clausola rescissoria di 25 milioni di euro è valida fino al 15 luglio. Questo scenario potrebbe innescare una vera e propria asta per Dodò, con il Milan che dovrà essere bravo a giocare le sue carte.

I numeri di Dodò parlano chiaro. Arrivato alla Fiorentina nell’estate del 2022, dopo una prima stagione da 50 partite, 1 gol e 4 assist, il suo percorso è stato segnato da un grave infortunio: la rottura del legamento crociato nel 2023. Nonostante il lungo stop di sei mesi, il suo rientro in campo a marzo 2024 è stato esemplare, culminato in una stagione 2024/25 di altissimo livello che ne ha confermato la completa ripresa e il miglioramento continuo.

Il Milan sa di dover agire con tempismo e strategia. La volontà del giocatore di lasciare Firenze è un fattore a favore dei rossoneri, ma la richiesta economica della Fiorentina e la forte concorrenza impongono cautela. L’interesse del Diavolo è concreto, come dimostrano i contatti già avviati con l’entourage del calciatore. Per i tifosi milanisti, Dodò rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico significativo, ma anche un segnale chiaro della volontà del club di investire su profili giovani e di prospettiva, capaci di fare la differenza nel prossimo futuro. Sarà un’estate caldissima per il mercato di Dodò, con il Milan che spera di portarlo a San Siro per rafforzare la propria corsia di destra.