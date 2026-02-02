Mercato Milan, Disasi non si unirà ai rossoneri ma andrà via dal Chelsea: vicino l’accordo con il West Ham

Mercato Milan, Disasi lascerà il Chelsea e si avvicina sempre di più al West Ham: ecco tutti i dettagli

Non sarà Axel Disasi il rinforzo per la difesa di Massimiliano Allegri. Nonostante l’accordo raggiunto con il Chelsea e il gradimento del calciatore — che aveva messo il club rossonero in cima alle sue preferenze — il Milan ha deciso ufficialmente di non affondare il colpo. La scelta è maturata dopo una serie di «valutazioni tecniche» approfondite tra la dirigenza e l’allenatore, che hanno portato alla conclusione di non procedere con il tesseramento del francese, proposto inizialmente con la formula del prestito.

Mercato Milan, fiducia totale in De Winter e la mossa del West Ham

A far saltare l’operazione è stata anche la crescita esponenziale di Koni De Winter. Le ottime prestazioni del giovane difensore nelle ultime settimane hanno convinto lo staff tecnico a non intasare il reparto con nuovi innesti, preferendo dare continuità all’attuale assetto. Come riportato dagli esperti di mercato Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il club ha preferito declinare l’offerta: «Il profilo del francese non convince del tutto il Diavolo e i rossoneri sono propensi a non proseguire».

Incassato il “no” del Milan, Disasi si è visto costretto a guardare altrove per trovare spazio, considerando che è ormai fuori dai piani del Chelsea. Nel pomeriggio di oggi sono state quindi programmate le visite mediche con il West Ham, club che ha accelerato per assicurarsi il centrale in prestito. Per il Milan di Allegri, dunque, la difesa resterà quella attuale, con la scommessa interna vinta su De Winter che chiude di fatto le porte a nuovi arrivi dal mercato di riparazione.

