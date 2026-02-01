Mercato Milan, retroscena Disasi: Allegri ha bloccato l’arrivo del difensore dal Chelsea. Ecco perchè

Mercato Milan, è stato Massimiliano Allegri ad interrompere la trattativa con il Chelsea per l’arrivo di Disasi. Il motivo

Il calciomercato del Milan regala un colpo di scena proprio nelle ore conclusive. Nonostante il forte interesse e le trattative dei giorni scorsi, il club rossonero ha deciso di non procedere per Axel Disasi. Durante una live sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di mercato Matteo Moretto ha spiegato le ragioni di questa frenata improvvisa, legata a una scelta tecnica ben precisa.

Calciomercato Milan, il retroscena su Disasi e la scelta di Allegri

Il Milan ha preferito dare continuità al progetto tecnico attuale piuttosto che inserire un nuovo elemento dal Chelsea:

Valutazioni Tecnico-Economiche:

Il club ha analizzato i costi dell'operazione e le potenzialità di Disasi. Sebbene il profilo fosse stato inizialmente approvato, il confronto tra la dirigenza e Massimiliano Allegri ha portato a una diversa conclusione. Il fattore De Winter:

La motivazione principale del "no" a Disasi risiede nella crescita esponenziale di Koni De Winter. Il belga, autore del gol del vantaggio nel recente pareggio per 1-1 contro la Roma, ha convinto Allegri a puntare su di lui come titolare fisso. Fiducia totale: "Il Milan ha deciso di non procedere con l'arrivo di Disasi anche per dare fiducia a De Winter", ha confermato Moretto. Allegri considera il giovane belga (già lanciato ai tempi della Juve) un pilastro affidabile per la scalata alla Seconda Stella.

La difesa è al completo?

Con lo stop a Disasi e l’arrivo dei giovani Dalpiaz e Cissé, il reparto difensivo rossonero sembra aver trovato la sua quadratura definitiva per questa stagione. La crescita di De Winter ha cambiato le strategie di Igli Tare, permettendo al club di risparmiare risorse da reinvestire eventualmente nell’operazione Mateta, che resta l’obiettivo numero uno per completare l’attacco.