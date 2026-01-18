Mercato Milan, Di Marzio parla della ricerca di un difensore: «Nelle ultime due settimane ci saranno delle opportunità. Ecco il profilo che vogliono i rossoneri»

Mercato Milan, Di Marzio parla così delle strategie rossonero per la ricerca di un nuovo difensore: ecco le sue parole

Il calciomercato invernale del Milan entra nel vivo e, dopo aver sistemato il reparto offensivo, l’attenzione della dirigenza si è spostata sulla difesa. Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24 durante il Club, ha fatto il punto della situazione sulle manovre rossonere, confermando che la priorità attuale di Massimiliano Allegri e della società è quella di individuare un profilo in grado di innalzare il livello tecnico del pacchetto arretrato.

Nonostante la volontà di intervenire, la ricerca non si preannuncia semplice. Il club di via Aldo Rossi non intende muoversi tanto per fare numero, ma punta a un innesto di spessore che possa integrarsi perfettamente nei meccanismi tattici del tecnico. Al momento la situazione è in evoluzione, con il management rossonero pronto a cogliere le opportunità che tipicamente si presentano nelle battute finali della sessione di riparazione.

Mercato Milan, l’analisi di Di Marzio sulle mosse del Diavolo

Il noto esperto di mercato ha spiegato nel dettaglio la linea adottata dal club: «Il Milan sta cercando un difensore che possa aumentare il tasso qualitativo. Non è facile trovarlo in prestito, fino a questo momento non lo ha trovato ma resta vigile perché nelle ultime due settimane di mercato nascono delle opportunità». Di Marzio ha poi aggiunto che la scelta dipenderà molto dalle indicazioni tattiche: «Per adesso situazione di standby e dipende anche dal sistema di gioco. L’esigenza era trovare il centravanti e il Milan in questo è stato bravissimo: è arrivato prima ancora che iniziasse il mercato».