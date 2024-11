Mercato Milan, si complica la corsa al parametro zero! L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Mercato Milan, si complica la pista che porta a Jonathan David: sull’attaccante, svincolato il prossimo giugno, c’è la Bundesliga

Il nome di Jonathan David, accostato anche al calciomercato Milan, resta un tarlo nella mente dei dirigenti del calciomercato Inter, che da mesi lo hanno identificato come l’obiettivo numero uno per rinforzare il proprio reparto offensivo della prossima stagione. Reparto nel quale sanno già che andranno via Joaquin Correa e Marko Arnautovic in scadenza di contratto. Anche il centravanti classe 2000 è in scadenza a giugno col Lille, e la concorrenza per aggiudicarsi le sue prestazioni a parametro zero è serratissima.

Stando alle ultime notizie riportate da Sky.de, il colpo per la beneamata rischia di complicarsi ulteriormente. Oltre alla Juve, che era già da tempo sulle tracce del canadese, adesso sembra sia piombato anche il Bayern Monaco. I bavaresi, che già sanno che perderanno anche Alphonso Davies in estate (il quale si è già accordato col Real Madrid), sono rimasti stregati dalle prestazioni dell’attaccante che quest’anno ha già realizzato 13 reti in 19 partite col Lille, e non temono la concorrenza.