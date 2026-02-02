Mercato Milan, Romano svela il retroscena: «Il Crystal Palace non è contento, senza Mateta salta anche l’affare Larsen»

Mercato Milan, Romano svela nuovi retroscena: dal fastidio del Crystal Palace all’incrocio di affari ormai sfumati

Il naufragio della trattativa tra il Milan e Jean-Philippe Mateta sta scatenando un terremoto che va ben oltre i confini di Milanello. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su YouTube, il mancato passaggio del francese alla corte di Massimiliano Allegri ha congelato una serie di operazioni concatenate in Premier League. Il Crystal Palace, che contava di incassare circa 35 milioni di euro dai rossoneri, si ritrova ora nell’impossibilità di finanziare l’acquisto di Strand Larsen, creando un clima di forte tensione tra i club e gli agenti coinvolti.

Mercato Milan, il malumore del Palace e il desiderio infranto del giocatore

Il sentiment generale è di grande agitazione, specialmente per la posizione di Jorge Mendes, che stava curando il passaggio di Strand Larsen al Palace. Romano ha spiegato chiaramente la situazione: «Quello che mi risulta è che Mendes non ha la sensazione che si farà lo stesso: il Palace è bloccato». Il club inglese è furioso perché il fallimento dell’affare ha bloccato anche l’arrivo di Armstrong dal Wolverhampton: «Il Palace non è contentissimo perché si blocca Larsen e salta anche Armstrong che era stato preso per sostituirlo».

Dall’altra parte c’è l’amarezza del giocatore, che aveva già espresso la volontà di vestire il rossonero: «Mateta si è esposto in pubblico e voleva il Milan in maniera netta e feroce». Tuttavia, la linea della società di via Aldo Rossi è rimasta ferma per tutelare gli interessi economici e tecnici di Allegri: «Il Milan non può rischiare di spendere tanti soldi per un ragazzo che non dà garanzie fisiche». Senza il via libera dei medici, l’operazione è stata considerata troppo rischiosa per un club che punta a giocare tre competizioni ad alto livello.

