Mercato Milan, sfuma un obiettivo per la difesa. Moretto svela la destinazione del giocatore seguito dai rossoneri

Niente ritorno in Italia per Diego Coppola. Il difensore classe 2003, che nelle ultime settimane era stato accostato con insistenza al Milan di Massimiliano Allegri come possibile rinforzo low-cost, ha scelto di intraprendere una nuova avventura lontano dalla Serie A. Nonostante l’interesse dei rossoneri e di altri club italiani come la Fiorentina, l’ex centrale dell’Hellas Verona lascerà la Premier League per trasferirsi a titolo temporaneo in Ligue 1.

L’esperienza al Brighton non è andata come sperato per il giovane difensore azzurro. Arrivato in Inghilterra in estate per circa 11 milioni di euro, Coppola ha faticato a imporsi nelle rotazioni dei Seagulls, collezionando appena 9 presenze complessive tra campionato e coppe. La necessità di giocare con maggiore continuità per non perdere il treno della Nazionale ha spinto il giocatore e il suo entourage a valutare nuove opzioni, trovando nel progetto ambizioso del club parigino la soluzione ideale.

Mercato Milan, tutto fatto con il Paris FC

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, la trattativa è ormai giunta alle battute finali. «Il futuro di Coppola sarà in Francia: è infatti tutto fatto per il suo passaggio al Paris FC» conferma l’indiscrezione, sancendo l’approdo dell’italiano alla corte di Stéphane Gilli. Il club capitolino, recentemente passato sotto la proprietà della famiglia Arnault (LVMH) in collaborazione con Red Bull, punta a consolidare la sua posizione nella massima serie francese e ha individuato in Coppola il profilo giusto per blindare la difesa.

