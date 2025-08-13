Mercato Milan, l’ultima novità su Hojlund è una sentenza! Tare si muove, è arrivata la notizia che tutti aspettavano

Mercato Milan, primo contatto diretto tra i rossoneri e gli agenti di Hojlund: il danese ha aperto totalmente ai rossoneri

Il calciomercato Milan sta compiendo passi significativi nella sua ricerca dell’attaccante del Manchester United, Rasmus Højlund, con un canale di comunicazione diretto ora aperto tra i Rossoneri e la SEG, l’agenzia che rappresenta il giovane attaccante danese. Questo sviluppo cruciale, riportato da Pietro Balzano Prota, segnala una seria escalation negli sforzi del Milan per portare il talento molto apprezzato a San Siro.

La dirigenza rossonera, guidata dal suo nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e sotto la guida strategica del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, è contemporaneamente impegnata in intense negoziazioni con il Manchester United. L’obiettivo è chiaro: trovare un accordo sui termini finanziari che faciliterebbero il trasferimento di Højlund. Anche se i dettagli di queste discussioni rimangono riservati, il solo fatto di colloqui diretti sottolinea la determinazione del Milan a garantirsi il suo obiettivo.

Fondamentalmente, Højlund stesso è propenso a un trasferimento al Milan. Questa disponibilità da parte del giocatore è un impulso significativo per i giganti italiani. La condizione, tuttavia, è che il Manchester United decida di allontanare il suo focus da lui. Questo suggerisce che, mentre Højlund è impegnato con il suo attuale club, è anche pragmatico riguardo al suo futuro, specialmente se non sarà più considerato una figura centrale nei piani a lungo termine dello United. Questa mancanza di preclusione da parte del giocatore semplifica un processo di negoziazione potenzialmente complesso, poiché i termini personali sono spesso un ostacolo importante nei trasferimenti di alto profilo.

L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo segna una nuova era per la strategia di mercato del Milan. Tare, noto per il suo occhio attento ai talenti e le sue abilità negoziali astute, dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale in queste discussioni in corso. La sua esperienza nel garantire giocatori chiave per i club precedenti sarà preziosa mentre il Milan naviga nelle complessità del trattare con una potenza della Premier League come il Manchester United. Allo stesso modo, la nomina di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore indica un desiderio di un approccio più strutturato e tatticamente astuto in campo, e un giocatore del profilo di Højlund, con la sua giovinezza, velocità e potenziale di gol, si adatterebbe senza dubbio alla visione di Allegri per la squadra.

Højlund, che si è unito al Manchester United nel 2023, ha mostrato lampi del suo immenso talento. La sua fisicità, il tiro potente e la capacità di guidare l’attacco lo rendono un prospetto attraente per molti top club. Per il Milan, acquisire un giocatore del suo calibro non solo rafforzerebbe le loro opzioni offensive, ma rappresenterebbe anche una significativa dichiarazione di intenti nel mercato dei trasferimenti. Il club sta chiaramente cercando di investire in giocatori giovani e ad alto potenziale che possano contribuire immediatamente e crescere con la squadra.

Le prossime settimane si preannunciano decisive. Mentre Milan e SEG continuano le loro discussioni, e i Rossoneri e il Manchester United lavorano per definire i dettagli finanziari, il mondo del calcio osserverà attentamente per vedere se Rasmus Højlund sarà il prossimo grande nome a calcare il prato di San Siro. Gli sforzi del Direttore Sportivo Igli Tare e i desideri strategici dell’allenatore Massimiliano Allegri sono chiaramente allineati nel rendere questo ambizioso trasferimento una realtà.