Mercato Milan, contatti avviati con un talento della Ligue 1: ecco di chi si tratta

Mercato Milan, Tavolieri svela dei contatti avviati tra il Milan e un giovane talento della Ligue 1: ecco di chi si tratta

Il calciomercato del Milan si accende con una nuova pista dedicata ai giovani talenti. Secondo quanto riferito in esclusiva da Sacha Tavolieri sul suo profilo X, il club rossonero sta spingendo con decisione per Sidiki Chérif, attaccante diciannovenne di proprietà dell’Angers SCO. Il Milan avrebbe già effettuato i primi contatti ufficiali con la società francese per sondare la fattibilità dell’operazione e gettare le basi per un possibile trasferimento.

La strategia della dirigenza milanista non si ferma solo ai rapporti tra club: «Sono in corso colloqui anche con l’entourage del giocatore», ha rivelato il giornalista belga. Chérif, considerato uno dei prospetti più interessanti della Ligue 1 per margini di miglioramento e caratteristiche fisiche, rientra perfettamente nei parametri del progetto rossonero, sempre attento ai profili giovani da valorizzare sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, trattativa in corso: si cerca l’intesa

Nonostante il forte pressing del Diavolo, l’affare non è ancora giunto alla fumata bianca. Tavolieri ha infatti precisato che, al momento, «non c’è ancora un accordo in questa fase», ma le negoziazioni sono ufficialmente entrate nel vivo. Il Milan punta a bruciare la concorrenza internazionale, assicurandosi un centravanti moderno che potrebbe inizialmente rinforzare la rosa o essere valutato per il progetto Milan Futuro.

L’interesse per Sidiki Chérif conferma la volontà del club di investire su profili internazionali di qualità, continuando quel percorso di scouting in terra francese che negli ultimi anni ha portato grandi soddisfazioni a Milanello. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il Milan riuscirà a trovare l’intesa definitiva con l’Angers e con gli agenti del ragazzo.