Mercato Milan, idee chiare in difesa: loro due incedibili, partirà uno tra... Ultimissime

Mercato Milan, i rossoneri hanno le idee chiare in difesa: Pavlovic e Gabbia confermati, uno tra Tomori e Thiaw partirà

Il calciomercato Milan è seriamente intenzionato a rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione e ha individuato in Giovanni Leoni, promettente difensore centrale classe 2006 del Parma, il nome in cima alla lista dei desideri. Il giovane talento dei ducali, che ha già attirato l’attenzione di numerosi top club, è diventato un obiettivo primario per la dirigenza rossonera, decisa a muoversi con anticipo per sbaragliare la concorrenza agguerrita.

La posta in gioco è alta: il Parma valuta Leoni non meno di 20-25 milioni di euro, una cifra significativa per un ragazzo così giovane. Tuttavia, il Milan, come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sta elaborando una strategia astuta per provare a chiudere l’affare. La prima offerta rossonera potrebbe aggirarsi intorno ai 13-15 milioni di euro cash, a cui si aggiungerebbe una contropartita tecnica di valore. Il nome sul piatto è quello di Lorenzo Colombo, attaccante che ha trascorso l’ultima stagione in prestito all’Empoli. Colombo, reduce da un’esperienza formativa in Serie A, potrebbe fare al caso del Parma, che a sua volta è in procinto di cedere Bonny all’Inter, liberando così uno slot in attacco. Questa mossa permetterebbe ai rossoneri di contenere l’esborso economico e offrire al Parma un giocatore che potrebbe rivelarsi utile per il reparto offensivo.

La palla passa ora al club emiliano, che dovrà decidere se accettare questa formula “mista” o se continuare a chiedere solamente un pagamento in contanti per il proprio gioiello. Nel caso in cui il Parma dovesse insistere per una cessione esclusivamente a titolo oneroso, il Milan si troverebbe di fronte a un bivio delicato e dovrebbe reperire i fondi necessari attraverso la cessione di uno dei suoi difensori di spicco.

I principali indiziati a lasciare Milanello, al di là dell’esito della trattativa per Leoni, sarebbero Fikayo Tomori o Malick Thiaw. Il difensore inglese, Tomori, era già stato al centro di voci di mercato a gennaio, con diversi club interessati alle sue prestazioni. Thiaw, invece, è da tempo nel mirino del Bayer Leverkusen, e non è da escludere che il suo nome possa entrare in un’eventuale trattativa per il centrocampista svizzero Granit Xhaka, qualora il Milan decidesse di puntare su di lui.

È fondamentale sottolineare, come ribadito dalla stessa fonte, che la possibile partenza di Tomori o Thiaw non influirebbe sulla posizione di altri due pilastri difensivi rossoneri: Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Entrambi i giocatori, infatti, verranno confermati nella rosa milanista anche per la prossima stagione, a testimonianza della fiducia che il club ripone nelle loro capacità e nel loro contributo alla retroguardia. Il Milan, dunque, si muove su più fronti per garantire solidità e prospettive alla propria difesa, con Leoni come obiettivo primario e un ventaglio di opzioni per raggiungerlo.