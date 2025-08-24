Mercato Milan, bomba dal Portogallo! Accordo definito con lo Sporting Lisbona per Harder. Cifre e dettagli

Mercato Milan, clamorosa bomba dal Portogallo: i rossoneri hanno chiuso l’operazione Harder con lo Sporting Lisbona. Ultime

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo portoghese Record, il calciomercato Milan ha raggiunto un’intesa di massima con lo Sporting Lisbona per l’acquisizione del giovane talento danese Conrad Harder. L’operazione, che si sta definendo nei dettagli, rappresenterebbe un colpo significativo per il club rossonero, che prosegue nel suo progetto di ringiovanimento e investe su uno dei centravanti più promettenti del panorama calcistico europeo. Le cifre pattuite, secondo la medesima fonte, ammontano a 24 milioni di euro come base fissa, a cui si aggiungeranno 3 milioni di euro di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, lo Sporting Lisbona si sarebbe assicurato una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, un’opzione sempre più comune in questo tipo di trattative per tutelare i club che cedono giovani di grande prospettiva.

L’operazione, orchestrata dal nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare, è stata fortemente voluta dal neo-allenatore del Milan, Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, infatti, avrebbe indicato in Harder il rinforzo ideale per il reparto offensivo, un innesto di qualità e prospettiva che si inserisce alla perfezione nel suo schema tattico. La dirigenza rossonera, guidata dall’amministratore delegato Giorgio Furlani, si è mossa con decisione per accontentare le richieste del tecnico e assicurarsi un profilo che si adatta alla perfezione alla filosofia di mercato del club. L’attaccante classe 2005, nonostante la sua giovane età, ha già dimostrato le sue eccellenti qualità tecniche e fisiche, attirando l’attenzione di numerosi top club europei. La rapidità con cui il Milan ha condotto le negoziazioni dimostra la forte determinazione della società nel voler battere la concorrenza e portare a casa un talento cristallino.

Le cifre e i dettagli dell’affare Conrad Harder

La trattativa per Conrad Harder si sta avviando verso la conclusione e, secondo le informazioni di Record, si tratta di un investimento importante per il Milan. I 24 milioni di euro di base fissa e i 3 milioni di bonus non solo sottolineano la stima che il club rossonero ripone nel giovane attaccante, ma rappresentano anche un segnale forte al mercato. Si tratta di una mossa che dimostra la volontà del Milan di competere ai massimi livelli, investendo su profili giovani ma già pronti a fare la differenza. La percentuale sulla futura rivendita è una clausola standard in questo genere di operazioni, che protegge gli interessi del club cedente in caso di un ulteriore balzo di carriera del giocatore.

Dal punto di vista del contratto, l’accordo tra il Milan e l’entourage di Harder sarebbe ormai ai dettagli finali. Il centravanti danese si legherà al club rossonero con un contratto pluriennale, segno che la società punta su di lui a lungo termine. L’arrivo di Conrad Harder è visto come il tassello mancante per completare il reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri, offrendo al tecnico un’ulteriore opzione di alto livello in attacco. L’operazione, se confermata ufficialmente, segnerà un punto di svolta nel mercato del Milan e proietterà il club verso una stagione che si preannuncia ricca di aspettative. Il nome di Harder è già sulla bocca dei tifosi, impazienti di vederlo indossare la maglia rossonera e contribuire al successo della squadra.