Mercato Milan, Comuzzo non tramonta! Tare mantiene vivi i contatti, è la sua principale alternativa

Mercato Milan, non tramonta la pista che porta a Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina: è la principale alternativa a Leoni

Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente intenso per il Milan, con la difesa che rappresenta uno dei reparti chiave su cui la dirigenza rossonera intende operare in modo significativo. Come spesso accade, ogni potenziale acquisto sarà strettamente legato a una o più cessioni, un fattore che non sembra preoccupare il club, visti i numerosi interessi emersi nelle scorse settimane per alcuni dei suoi difensori.

La strategia del Milan appare chiara: puntare su giovani talenti con grandi prospettive di crescita, in linea con la visione societaria degli ultimi anni che ha portato all’acquisizione di diversi profili promettenti. In questo contesto, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club avrebbe già individuato i suoi obiettivi principali. Sotto la lente d’ingrandimento del Milan ci sarebbero due giovani difensori italiani, considerati tra i più promettenti nel panorama nazionale: Alessandro Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.