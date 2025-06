Calciomercato Milan, Comuzzo sempre in lista: può essere lui il colpo per Allegri. Ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano a seguire anche Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina, in vista della prossima stagione

Le voci di mercato che ruotano attorno al calciomercato Milan sono sempre un argomento caldo, e in questo periodo, con l’avvicinarsi della finestra estiva, l’attenzione si concentra in particolare sul reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Guido Guidi della Gazzetta dello Sport, il Diavolo sta tracciando una strategia chiara per rafforzare le sue retrovie, con un mix di certezze e sogni ambiziosi. Mentre sulle corsie laterali i nomi di Andrea Cambiaso e Destiny Udogie emergono come prime scelte per il ruolo di terzino, è nel cuore della difesa che si sviluppa una trama intrigante, dove accanto a profili già affermati o di grande esperienza, spunta un nome che potrebbe rappresentare il futuro: Comuzzo.

Lasciando da parte il “sogno” di Kim Min-jae, un obiettivo che, per quanto affascinante, appare economicamente complesso, il Milan sembra orientarsi verso una linea difensiva centrale che combina gioventù, potenziale e una dose di affidabilità. La Gazzetta dello Sport menziona Gianluca Mancini, Alessandro Gila, Lorenzo Leoni e Berat Djimsiti come profili attentamente monitorati. Ma è proprio la presenza di Comuzzo in questa lista a suscitare un particolare interesse.

Chi è Comuzzo e perché il Milan lo sta considerando? Il giovane difensore, ancora in una fase iniziale della sua carriera, rappresenta l’archetipo del talento su cui un club come il Milan, attento sia al presente che al futuro, può decidere di investire. La sua inclusione in un elenco che comprende nomi già consolidati nel panorama calcistico italiano ed europeo, come Gila (reduce da esperienze importanti) e Djimsiti (pilastro dell’Atalanta), non è casuale. Indica una precisa volontà da parte della dirigenza rossonera di scovare e valorizzare giovani promettenti, integrandoli in un progetto di crescita a lungo termine.

La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi di Guidi, suggerisce che Comuzzo non è semplicemente un’opzione di ripiego, ma un elemento su cui il Milan sta puntando con una certa convinzione per la profondità della rosa e, potenzialmente, per un ruolo più significativo nel futuro. Le sue caratteristiche, sebbene non ampiamente dettagliate nell’articolo, devono evidentemente aver impressionato gli scout milanisti. Si può ipotizzare che Comuzzo possegga doti fisiche adeguate al calcio di alto livello, una buona visione di gioco e, soprattutto, una mentalità predisposta al miglioramento continuo.

In un reparto dove la complementarità è fondamentale, la presenza di un giovane come Comuzzo accanto a profili più esperti come Djimsiti o a talenti già parzialmente sbocciati come Gila e Leoni, creerebbe un mix interessante. Il Milan, storicamente, ha sempre saputo lanciare giovani difensori, trasformandoli in colonne portanti della squadra. Pensiamo a Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, o più recentemente a Fikayo Tomori, che pur non essendo un prodotto del vivaio, è stato valorizzato enormemente dal club rossonero. L’investimento su Comuzzo, se dovesse concretizzarsi, si inserirebbe in questa tradizione.

Naturalmente, per un giovane difensore, l’impatto con la realtà di un grande club è sempre una sfida. La Serie A è un campionato tattico e fisicamente esigente, e l’adattamento richiede tempo e pazienza. Tuttavia, la fiducia riposta in lui dalla dirigenza milanista, come evidenziato dalle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, è un segnale forte. Comuzzo potrebbe rappresentare quella “scommessa vinta” che ogni grande squadra cerca nel mercato, un tassello importante per costruire una difesa solida e duratura, capace di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa. Il suo nome, dunque, merita di essere seguito con attenzione, poiché potrebbe essere uno dei protagonisti del futuro difensivo del Milan.