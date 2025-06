Mercato Milan, Comuzzo non tramonta! Tare mantiene vivi i contatti, è la sua principale alternativa

Mercato Milan, non tramonta la pista che porta a Comuzzo, difensore centrale della Fiorentina: è la principale alternativa a Leoni

Il calciomercato estivo si preannuncia particolarmente intenso per il Milan, con la difesa che rappresenta uno dei reparti chiave su cui la dirigenza rossonera intende operare in modo significativo. Come spesso accade, ogni potenziale acquisto sarà strettamente legato a una o più cessioni, un fattore che non sembra preoccupare il club, visti i numerosi interessi emersi nelle scorse settimane per alcuni dei suoi difensori.

Tra i nomi in uscita spicca Strahinja Pavlovic, sul quale si registra un concreto interesse da parte del Crystal Palace. Non solo il serbo, ma anche Fikayo Tomori e Malick Thiaw avrebbero attirato l’attenzione di diverse squadre, rendendo plausibile l’ipotesi di almeno una partenza eccellente nel corso di questa sessione di mercato. Queste potenziali cessioni non solo libererebbero spazio nella rosa, ma fornirebbero anche le risorse economiche necessarie per finanziare i nuovi innesti.

La strategia del Milan appare chiara: puntare su giovani talenti con grandi prospettive di crescita, in linea con la visione societaria degli ultimi anni che ha portato all’acquisizione di diversi profili promettenti. In questo contesto, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club avrebbe già individuato i suoi obiettivi principali. Sotto la lente d’ingrandimento del Milan ci sarebbero due giovani difensori italiani, considerati tra i più promettenti nel panorama nazionale: Alessandro Leoni del Parma e Pietro Comuzzo della Fiorentina.

Alessandro Leoni, classe 2006, è un difensore centrale che si sta mettendo in mostra nelle giovanili del Parma. La sua giovane età non ne ha impedito l’ottima crescita e le qualità tecniche e fisiche che lo rendono un profilo estremamente interessante per il futuro. Leoni è un giocatore moderno, capace di impostare il gioco dalla difesa e di distinguersi per la sua intelligenza tattica.

Altrettanto promettente è Pietro Comuzzo, classe 2005, in forza alla Fiorentina. Anche lui difensore centrale, Comuzzo ha già avuto modo di assaggiare il calcio professionistico, dimostrando una maturità sorprendente per la sua età. La sua solidità difensiva e la capacità di leggere le situazioni di gioco lo rendono un candidato ideale per un club che, come il Milan, cerca talenti emergenti da plasmare e integrare gradualmente nella prima squadra.

Il calciomercato Milan, quindi, non si limita a osservare il presente, ma investe attivamente nel futuro, monitorando attentamente questi due giovani difensori. L’eventuale arrivo di Leoni e Comuzzo rappresenterebbe un chiaro segnale della volontà del club di costruire una squadra giovane e competitiva, in grado di affrontare le sfide del presente e di gettare le basi per un futuro di successi. Le prossime settimane saranno decisive per capire come si evolverà il mercato della difesa rossonera, ma una cosa è certa: il Milan ha le idee molto chiare.