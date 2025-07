Mercato Milan, il Como in pressing su Thiaw! Il Diavolo spera, se parte arriva lui in difesa

Mercato Milan, Malick Thiaw resta nel mirino del Como: Fabregas insiste per convincere il difensore centrale tedesco

Il calciomercato estivo continua a tenere banco e in casa Milan la situazione legata al difensore Malick Thiaw è al centro dell’attenzione. Come riportato stamattina dal Corriere dello Sport, il club rossonero è in attesa della risposta definitiva del centrale tedesco alla sontuosa offerta del Como, neopromosso in Serie A. La proposta del club lariano è di quelle importanti: ben quattro milioni di euro a stagione per Thiaw, una cifra che testimonia la volontà del Como di costruire una squadra competitiva per la massima serie.

Nonostante l’offerta allettante, il Corriere dello Sport sottolinea che Malick Thiaw non ha ancora sciolto le riserve. Il difensore tedesco non ha ancora pronunciato un “no” definitivo, lasciando accese le speranze del club comasco. I dubbi di Thiaw, secondo la testata romana, nascono principalmente da ambizioni sportive più elevate. Il giocatore preferirebbe infatti accasarsi in un club che gli possa garantire una vetrina internazionale o comunque un palcoscenico di maggiore prestigio rispetto a quello offerto da una neopromossa.

Per il calciomercato Milan, questa trattativa è di fondamentale importanza. I rossoneri hanno già trovato un’intesa di massima con il Como per la cessione di Thiaw e sperano ardentemente in una fumata bianca il prima possibile. La chiusura di questa operazione, infatti, è la chiave per sbloccare le prossime mosse in entrata per la difesa. Il Corriere dello Sport rivela che una volta concretizzata la cessione di Thiaw, il Milan sferrerà l’assalto decisivo per Giovanni Leoni, promettente difensore centrale classe 2006 del Parma. Leoni è considerato un prospetto di grande talento e rappresenta la prima scelta per rinforzare il reparto arretrato in prospettiva futura.

Tuttavia, il Milan ha anche un’alternativa qualora l’operazione Leoni non dovesse andare in porto. Si tratta di Pietro Comuzzo, giovane difensore di proprietà della Fiorentina. Anche Comuzzo è un profilo interessante, in linea con la politica del Milan di puntare su giovani talenti da far crescere. La situazione è quindi in continua evoluzione, con il futuro di Malick Thiaw che condizionerà direttamente le prossime mosse del Milan sul mercato in entrata. I tifosi rossoneri restano in attesa di novità, sperando che la dirigenza riesca a portare a termine le operazioni necessarie per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi di questa avvincente sessione di calciomercato.