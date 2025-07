Thiaw, il Milan aspetta 25 milioni: il Como prova a convincere il tedesco. Gli aggiornamenti

Thiaw può lasciare il Milan in estate, su di lui c’è il Como. Il difensore tedesco non sarebbe ancora pienamente convinto

Un’operazione di mercato che sembrava ormai definita è finita inaspettatamente in stand-by: Malick Thiaw, il promettente difensore centrale del Milan, non è ancora convinto di accettare la destinazione Como. Nonostante i lariani avessero già raggiunto un’intesa di massima con il club rossonero per un trasferimento da ben 25 milioni di euro, la volontà del giocatore tedesco sta frenando l’intero affare. La notizia è stata riportata da Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato.

Questa cifra, considerevole per un club neopromosso, testimonia la grande stima che il Como ripone in Thiaw. Il difensore, apprezzato per la sua imponente fisicità, la sua capacità nel gioco aereo e la rapidità nel recuperare posizioni, è visto come un rinforzo cruciale per affrontare al meglio il campionato di massima serie. I dirigenti biancoblù avevano identificato in lui il profilo ideale per dare solidità e prospettiva al reparto arretrato.

Tuttavia, la decisione finale spetta al calciatore, e sembra che Thiaw stia prendendo tempo per valutare attentamente il suo futuro. Sebbene un accordo tra le società sia un passo fondamentale, il “sì” del giocatore è indispensabile. Le ragioni della sua perplessità potrebbero essere molteplici: dalla preferenza per un club che gli garantisca maggiori chance di giocare in competizioni europee, a una possibile attesa per offerte da squadre di caratura internazionale, fino a considerazioni di carattere tattico o personale.

Il Diavolo, dal canto suo, sembrerebbe aver dato il via libera alla cessione, considerando l’importante plusvalenza che si genererebbe da un’operazione di questo calibro. Per i sette volte campioni d’Europa, incassare 25 milioni di euro per un difensore arrivato in rossonero per una cifra decisamente inferiore, rappresenterebbe un’iniezione di liquidità preziosa per i prossimi obiettivi di mercato.

Ora la palla passa interamente a Malick Thiaw. Il Como tenterà probabilmente di convincerlo in tutti i modi, magari presentandogli un progetto tecnico ambizioso e offrendo garanzie sul suo ruolo all’interno della squadra. Il Milan e i tifosi attendono di capire quale sarà la prossima mossa del difensore, con l’affare che, al momento, rimane bloccato in una fase di incertezza. Il mercato è sempre ricco di sorprese, e questa trattativa ne è l’ennesima dimostrazione.