Mercato Milan, Chaka Traore verso l’addio! Trattativa in corso, può sbarcare in quel campionato

Mercato Milan, i rossoneri potrebbero cedere a breve Chaka Traore: l’esterno può sbarcare nel campionato turco. Ultime

Il mercato calcistico è in pieno fermento e, tra i nomi che stanno accendendo l’interesse internazionale, spicca quello di Chaka Traoré. Il giovane talento ivoriano, classe 2004, attualmente sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, è finito nel mirino del Kocaelispor, club turco che milita nella seconda divisione. Questa potenziale mossa rappresenta un crocevia significativo per la carriera del promettente attaccante, che il calciomercato Milan sta attentamente valutando.

Le scorse ore hanno visto la dirigenza turca effettuare un sondaggio esplorativocon l’entourage del giocatore. L’obiettivo primario era valutare la disponibilità di Traoré a un trasferimento in prestito per la stagione in corso. Questa mossa, sebbene non ancora una trattativa avanzata, conferma l’interesse concreto del Kocaelispor per un calciatore dal grande potenziale, apprezzato per le sue qualità offensive: in particolare la sua velocità, l’eccellente dribbling e la capacità di creare superiorità numerica in campo.

Il percorso di crescita di Chaka Traoré è stato finora esemplare. Nella passata stagione, ha proseguito la sua maturazione con il Milan Futuro in Serie C. I suoi numeri parlano chiaro: 2 goal e 6 assist in 25 presenze complessive tra campionato, Coppa Italia e playout. Questi numeri non solo testimoniano una buona continuità di prestazioni, ma sottolineano anche la sua incisività nel gioco. Tuttavia, per un talento cristallino come il suo, il salto verso categorie superiori sembra ormai necessario per raggiungere la maturità definitiva e esprimere appieno le sue potenzialità.

Il Milan, da parte sua, è ben consapevole di questa esigenza. La società rossonera sta riflettendo attentamente sulla strategia migliore per la prosecuzione della crescita di Traoré: proseguire con uno sviluppo “in casa”, magari con un ruolo più rilevante nella prima squadra o in un contesto competitivo interno, oppure aprirsi a un’esperienza all’estero che potrebbe offrire un diverso tipo di stimolo e un livello di competizione elevato. La decisione non è semplice, ma l’obiettivo è chiaro: garantire al giocatore il percorso più proficuo.

Traoré non è nuovo a esperienze significative. Dopo aver fatto il suo debutto in prima squadra nella stagione 2023/24, mettendo a segno anche un goal in Coppa Italia, aveva vissuto una breve ma formativa parentesi in prestito al Palermo. Questa esperienza, seppur breve, gli ha permesso di confrontarsi con un calcio più fisico e tatticamente diverso. Successivamente, è tornato a Milanoper entrare a far parte del Milan Futuro, consolidando ulteriormente le sue competenze.

Il Kocaelispor ha chiaramente identificato Traoré come un profilo ideale per rafforzare il reparto offensivo. La squadra turca cerca giocatori di qualità che possano fare la differenza e Traoré, con le sue caratteristiche tecniche e la sua giovane età, rappresenta un investimento per il futuro. Nei prossimi giorni, non è da escludere l’arrivo di una proposta ufficiale sul tavolo del Milan. Il club rossonero, in attesa e in fase di riflessione, sa di avere tra le mani un patrimonio prezioso. Il futuro di Chaka Traoré è, come spesso accade nel calciomercato, tutto da scrivere, e le prossime settimane saranno decisive per definire la sua prossima tappa. Così riporta Calciomercato.com.