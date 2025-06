Calciomercato Milan, rebus Chaka Traore! Un club in pressing, scenario preciso per il futuro

Calciomercato Milan, da risolvere il rebus legato al futuro di Chaka Traore: l’esterno è nel mirino dello Spezia. Tutti i dettagli

Lo Spezia Calcio, club ligure notoriamente attivo sul mercato dei giovani talenti, sta sondando con grande interesse il panorama calcistico italiano, con un occhio di riguardo verso le vivai d’eccellenza di due colossi del nostro calcio: il Milan e la Juventus. L’obiettivo è chiaro: rinforzare la propria rosa con innesti promettenti che possano contribuire al progetto tecnico della squadra, garantendo al contempo un potenziale di crescitasignificativo.

In questo contesto di ricerca capillare, un nome in particolare sta emergendo con forza per la fascia sinistra: quello di Chaka Traoré. L’esterno ivoriano, nato nel 2004, è di proprietà del calciomercato Milan e la sua recente esperienza in prestito al Palermo nella scorsa stagione ha sicuramente acceso i riflettori sule sue qualità. La notizia, riportata da Il Secolo XIX e ripresa da TuttoMercatoWeb (TMW), sottolinea come Traoré sia considerato uno dei profili più interessanti seguiti dalla dirigenza spezzina.