Mercato Milan, ufficiale la cessione di Dutu: il comunicato del club rossonero

Mercato Milan, arriva l’ufficialità della cessione di Matteo Dutu alla Dinamo Bucarest: ecco il comunicato del club rossonero

Il Milan ha ufficializzato nelle ultime ore la cessione a titolo definitivo di Matteo Dutu. Il giovane difensore, che fin qui era stato il leader carismatico e capitano del Milan Futuro, lascia i rossoneri per iniziare una nuova avventura nel massimo campionato rumeno con la maglia della Dinamo Bucarest. In questa prima parte di stagione, il centrale classe 2005 era stato un punto fermo della squadra impegnata nel campionato di Serie D, collezionando 20 presenze complessive e mettendo a referto anche due reti tra campionato e Coppa Italia di categoria.

Mercato Milan, le clausole a favore del club rossonero

Nonostante la cessione a titolo definitivo, la dirigenza di via Aldo Rossi non ha voluto perdere totalmente il controllo su uno dei profili più promettenti del proprio settore giovanile. Nell’accordo siglato con la formazione di Bucarest, infatti, il Milan si è garantito delle garanzie per il futuro: «Il club di via Aldo Rossi si è assicurato una clausola di recompra oltre ad una percentuale sulla futura rivendita». Una mossa strategica che permetterebbe a Igli Tare di riportare il difensore a Milanello qualora la sua crescita esponenziale dovesse continuare anche all’estero.

La notizia è stata accompagnata dalla nota formale del club, che ha salutato il giovane calciatore augurandogli il meglio per il prosieguo della carriera professionale: «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Duțu alla Fotbal Club Dinamo 1948 București». Per Dutu si tratta di un ritorno alle origini che gli permetterà di confrontarsi con il calcio dei grandi in una piazza storica, lasciando il Milan dopo aver dimostrato grande attaccamento alla maglia e doti da trascinatore.

