Mercato Milan, Boban punta i rinforzi in difesa e in attacco

Come detto nei giorni scorsi da Zvonimir Boban, il Milan necessita di rinforzi in difesa e in attacco. Il dirigente ha riferito esplicitamente le prime esigenze della rosa rossonera. Con Zlatan Ibrahimovic in forte dubbio, il Milan sta valutando alternative in attacco: Haaland è il primo nome della lista obiettivi.

Per la difesa la trattativa per Todibo è ben avviata. Si va verso il prestito secco, soluzione che permetterebbe ai rossoneri di coprire la lunga assenza per infortunio di Leo Duarte.