Mercato Milan, Bianchin fa sognare i tifosi! Modric dietro l’angolo, cifre e dettagli dell’affare

Mercato Milan, Luca Bianchin, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, ha aggiornato la situazione relativa all’arrivo di Modric in rossonero

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, noto giornalista, ha dato questo aggiornamento sull’arrivo di Luka Modric nel calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan è deciso a portare Luka Modric in rossonero e vuole farlo in fretta. C’è ottimismo per arrivare a un accordo. Quando? In pochissimi giorni. La cifra? Presto per dirlo, ma potrebbe non essere lontana dai 3-3,5 milioni netti per la stagione 2025-26».