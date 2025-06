Modric Milan, cifre e durata del contratto: gli aggiornamenti

Modric Milan – I dettagli del possibile contratto in rossonero dell’ex centrocampista del Real Madrid

Da suggestione o sogno a concreta possibilità: il Milan porta avanti la trattativa per Luka Modric ed è pronto per accelerare definitivamente per portarlo in rossonero. Un colpo che darebbe il via al calciomercato del Diavolo.

Il club rossonero confida di chiuderla in pochissimi giorni. Per il croato pronto un contratto da un anno con opzione per un altro, a circa 3-3,5 milioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.