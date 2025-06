Mercato Milan, Chukwueze in uscita? Un club spagnolo avvia i contatti, questa la strategia per l’esterno

Mercato Milan, Samuel Chukwueze resta in uscita dal club rossonero: il Betis Siviglia sogna l’esterno nigeriano. I dettagli

Il futuro di Samuel Chukwueze potrebbe tingersi di biancoverde. Il Real Betis, club spagnolo di La Liga, ha messo concretamente gli occhi sull’esterno nigeriano del Milan, considerandolo un obiettivo prioritario per rafforzare il proprio reparto offensivo. La notizia, riportata dal quotidiano sportivo spagnolo AS, evidenzia l’interesse del club andaluso per il classe ’99, ma sottolinea anche un ostacolo di natura economica che il Betis dovrà superare prima di poter affondare il colpo.

L’operazione Chukwueze è strettamente legata alla situazione finanziaria del Real Betis, e in particolare alla questione relativa ad Antony. L’ex esterno dell’Ajax, approdato al Manchester United per una cifra considerevole, è stato accostato al club sivigliano, ma la sua operazione presenta ancora non poche difficoltà economiche. Solo una volta sbloccata questa trattativa, con l’eventuale cessione o risoluzione del contratto di Antony, il Betis potrà concentrarsi con maggiore determinazione sull’acquisto di Chukwueze.

Samu, che quest’anno compirà 26 anni, non è riuscito a conquistare un posto da titolare in pianta stabile nel Milan, nonostante abbia collezionato ben 36 presenze ufficiali nella stagione appena conclusa. Il suo bottino personale, composto da 5 gol e 3 assist, pur non essendo disprezzabile, non ha convinto del tutto la dirigenza rossonera a puntare su di lui come elemento imprescindibile della rosa. Il Milan, infatti, è intenzionato a operare un rinnovamento significativo della squadra in vista della prossima stagione e, in quest’ottica, si mostra aperto alla cessione del calciatore nigeriano. La formula preferita dai rossoneri sembrerebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, un’opzione che potrebbe agevolare l’operazione per il Betis, consentendogli di spalmare l’investimento nel tempo.

Dal canto suo, Chukwueze nutre una forte ambizione personale. Il desiderio del giocatore è quello di scendere in campo con continuità, per potersi sentire un vero protagonista e riconquistare un posto da titolare nella Nazionale nigeriana in vista del Mondiale del 2026. Il Real Betis, in tal senso, potrebbe rappresentare l’opportunità perfetta per il talento africano, offrendogli quelle garanzie di minutaggio che al Milan non ha trovato.

Tuttavia, la strada per l’arrivo di Chukwueze al Betis non è priva di insidie. Il club andaluso, come ribadito da AS, deve prima liberarsi di alcuni ingaggi pesanti che gravano sul bilancio societario. Tra questi, spicca proprio quello di Antony, il cui destino sembra intrecciarsi in maniera indissolubile con quello di Chukwueze. Solo un’attenta gestione finanziaria e la risoluzione di queste complesse situazioni contrattuali potranno permettere al Real Betis di concretizzare l’interesse per il promettente esterno del calciomercato Milan e, potenzialmente, offrire a Samuel Chukwueze la possibilità di rilanciare la propria carriera nel calcio spagnolo.