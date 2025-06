Chukwueze, può lasciare il Milan: interesse dall’estero. La situazione

Chukwueze potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo. Arriva la notizia sul calciatore nigeriano

Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio sul suo account ufficiale X, il Real Betis Siviglia avrebbe compiuto un sondaggio esplorativo per Samuel Chukwueze, l’esterno offensivo nigeriano attualmente in forza al Milan. Questa mossa suggerisce che il futuro del calciatore rossonero potrebbe essere lontano da Milano già nella prossima finestra di calciomercato estivo.

L’interesse del club andaluso per Chukwueze non è una sorpresa, considerando il suo talento e le sue indiscusse qualità tecniche, sebbene la sua prima stagione in Serie A non abbia soddisfatto appieno le aspettative. Arrivato al Milan con grandi speranze dopo l’esperienza al Villarreal, Chukwueze ha faticato ad imporsi con continuità, alternando buone prestazioni a momenti meno brillanti e soffrendo anche a causa di qualche problema fisico. Il suo rendimento, al di sotto delle potenzialità espresse in Liga, ha aperto scenari di mercato che il Milan, attento alle dinamiche di bilancio e alla composizione della rosa, sta evidentemente valutando.

Il Betis Siviglia, noto per il suo calcio propositivo e per la valorizzazione di giocatori con caratteristiche offensive, vedrebbe in Chukwueze un elemento ideale per rinforzare il proprio reparto d’attacco. Il club spagnolo è alla ricerca di esterni rapidi e in grado di creare superiorità numerica, e le doti di dribbling e la capacità di puntare l’uomo dell’ex Villarreal si sposerebbero perfettamente con la filosofia di gioco della squadra di Manuel Pellegrini.

La possibilità che Chukwueze possa lasciare il Milan è concreta, specialmente “in caso di offerta interessante”, come sottolineato da Di Marzio. Il club rossonero, infatti, non precluderebbe una cessione se questa permettesse di realizzare una buona plusvalenza o, quantomeno, di rientrare parzialmente dall’investimento iniziale, liberando al contempo risorse per altri obiettivi di mercato. La situazione è in evoluzione, e il sondaggio del Betis potrebbe essere il primo passo verso una trattativa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, ridisegnando il futuro dell’ala nigeriana.