Mercato Milan, Bennacer verso la cessione? Cosa filtra ad oggi sul futuro dell’algerino

Mercato Milan, Ismael Bennacer verso la cessione? Cosa filtra ad oggi sul futuro del centrocampista algerino

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui possibili calciatori dell’attuale rosa del Milan che potrebbero lasciare il club nel corso della prossima sessione estiva di mercato.

Tra questi ci sarebbe anche Ismael Bennacer: il centrocampista algerino resta un’incognita e non è affatto da escludere ad oggi una sua partenza in estate, in un reparto in cui comunque il Milan farà almeno un investimento.