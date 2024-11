Mercato Milan, Furlani fa felice Fonseca! Colpo pronto, il prezzo non spaventa il Diavolo

Mercato Milan, Furlani è pronto a far felice Paulo Fonseca: affondo con il Verona per Belahyane. Servono 8-10 milioni di euro

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a battere il primo colpo della sessione di gennaio:

PAROLE – «Il Milan fa sul serio per Belahyane. Superato nelle scorse ore il concorrente principale, Frendrup del Genoa, anche per il prezzo più contenuto: 8-10 milioni richiesti dall’Hellas per lasciarlo partire a gennaio, contro i 15-20 che invece domanda il Genoa per il danese».