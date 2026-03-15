Mercato Milan, spunta una nuova idea per l’attaccate: nuovo affare con il Chelsea? Ecco tutti i dettagli

Mercato Milan, per l’attacco spunta un nuovo nome: in estate si farà un altro affare con il Chelsea? Ecco di chi si tratta

Il Milan entra nella fase caldissima della stagione con un doppio obiettivo: blindare la qualificazione alla prossima Champions League e tenere acceso il lumicino della speranza per lo Scudetto. Con dieci partite ancora da giocare, la dirigenza sta già muovendo i primi passi per il mercato estivo, consapevole che per fare il salto di qualità definitivo serve una prima punta di peso. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il raggiungimento aritmetico dell’Europa che conta sarà la scintilla decisiva: «con la certezza del ritorno nella massima competizione europea la dirigenza del Milan dovrebbe aumentare i contatti per la ricerca del nuovo attaccante in vista della sessione estiva di calciomercato».

Mercato Milan, il rebus Jackson e l’opzione Guirassy

Tra i profili seguiti con maggiore interesse spicca quello di Nicolas Jackson, attualmente in forza al Bayern Monaco. Per il senegalese si tratterebbe di un ritorno di fiamma, dato che il club rossonero lo aveva già monitorato ai tempi del Villarreal. La situazione contrattuale dell’attaccante è però complessa: «l’attaccante che il Milan ha già seguito ai tempi del Villareal dovrebbe tornare in estate al Chelsea visto che il riscatto da parte dei tedeschi sembrerebbe difficile al momento». Sebbene il giocatore gradirebbe un approdo in Serie A, il vero scoglio resta l’ingaggio pesante da circa 7,5 milioni a stagione.

Parallelamente, resta viva la pista che porta a Serhou Guirassy, un altro vecchio pallino del Diavolo. L’operazione non si preannuncia semplice, poiché il Borussia Dortmund non sembra intenzionato a privarsene facilmente: «secondo il quotidiano il Borussia Dortmund non vorrebbe farlo partire in questo momento: ci dovrebbero essere valutazioni da parte del club e dell’allenatore nelle prossime settimane». Il Milan osserva e attende il momento giusto per affondare il colpo, conscio che il futuro dell’attacco passerà inevitabilmente dai prossimi risultati sul campo.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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