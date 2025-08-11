Mercato Milan, tutto fatto per Athekame dello Young Boys: in arrivo la chiusura dell’affare e l’ufficialità

Mercato Milan, chiusa la trattativa con lo Young Boys per l’arrivo di Athekame: manca solo l’annuncio ufficiale dei due club

Il Milan è scatenato sul calciomercato e, dopo aver definito l’operazione in entrata per Koni De Winter, è pronto a mettere a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da Loic Tanzi, giornalista de L’Equipe, il Milan e lo Young Boys stanno per raggiungere un accordo per l’acquisto di Zachary Athekame. La trattativa, che si è sviluppata con grande rapidità, si chiuderà per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, a cui si aggiungerà una percentuale del 10% su una futura plusvalenza a favore del club svizzero.

L’accelerata definitiva per il trasferimento di Athekame è prevista per oggi, lunedì 11 agosto. Il terzino svizzero, che si è messo in luce per le sue ottime prestazioni con lo Young Boys, sarebbe atteso in Italia in questo inizio settimana per svolgere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai colori rossoneri. L’arrivo di Athekame è un’ulteriore conferma della strategia del Milan di puntare su giovani talenti di prospettiva, in linea con le richieste del nuovo allenatore Massimiliano Allegri e del direttore sportivo Igli Tare.

Il difensore svizzero, con la sua velocità e la sua capacità di spingere sulla fascia, si candida a diventare una risorsa preziosa per il reparto arretrato rossonero. La dirigenza del Milan, infatti, ha voluto assicurarsi un giocatore versatile e in grado di adattarsi a diversi moduli, un aspetto fondamentale per le idee tattiche di Allegri. Il colpo Athekame dimostra ancora una volta l’intenzione del Milan di costruire una squadra solida e completa in ogni reparto, capace di competere su tutti i fronti.

I tifosi rossoneri sono entusiasti per il lavoro svolto da Tare e per la visione di Allegri. L’arrivo di Athekame, insieme a quello di De Winter, rafforza notevolmente la difesa e promette un Milan più competitivo e pronto a lottare per i massimi traguardi nella prossima stagione.